Песни до поздней ночи и коктейли: как отметит Рождество британская королевская семья

До Рождества осталось совсем чуть-чуть, и на Западе вовсю планируют, как отметят этот праздник. Королевская семья будет следовать традициям.

По обыкновению британская королевская семья собирается на Рождество в Сандрингемском дворце. Многие поклонники уверены, что этот день не проходит без строгих традиций, однако монаршие особы отмечают зимние праздники очень весело.

Ближе к восьми часам вечера знаменитая семья собирается на напитки, которые готовит принц Филипп.

К слову, коктейли получаются «очень крепкими», а сам супруг Елизаветы II предпочитает их не пить, говорит королевский эксперт Ингрид Сьюард.

Позже члены монаршей семьи обмениваются подарками. Здесь начинается самое веселое: на Рождество герцоги и герцогини делают друг другу самые нелепые презенты. Так, например, королеве Елизавете однажды достался фартук для мытья посуды, а принц Уильям получил от своего брата расческу.

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В документальном фильме «Сандрингем: Рождество с королевой» также сказано, что в эту ночь никто из членов семьи не ложится спать до Елизаветы II — гости поют песни за фортепиано и играют в настольные игры. Принц Филипп однажды сказал, что они так преуспели в «Монополии», что пришлось закончить ее из-за «слишком ожесточенных боев».