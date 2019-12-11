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Снигирь опубликовала унылое фото с Цыгановым, и фолловеры назвали их идеальной парой

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов считаются одной из самых скрытных пар отечественного кинематографа. Возлюбленные редко выходят в свет и почти не публикуют совместные фото. Однако на днях пара сделала исключение. 
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

В микроблогах Юлии Снигирь и Евгения Цыганова почти нет фотографий друг друга. Лишь недавно актер нарушил свое инстаграм-молчание, опубликовав чувственный снимок возлюбленной

Видимо, Юлия решила ответить ему взаимностью и через некоторое время поделилась совместным фото.

Однако ее публикация вызывала меньше эмоций у интернет-пользователей. На черно-белом снимке пара с практически каменными лицами позирует, стоя спиной друг к другу.

Тем не менее фолловеры были рады увидеть их вместе. Подписчики признались, что Юлия и Евгений гармонично смотрятся рядом и вообще стали похожи друг на друга. «Как две половинки неделимого целого», «Идеальная пара», — писали они. 

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11 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @yuliasnigir, @tsyganovpictures/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

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