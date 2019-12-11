Снигирь опубликовала унылое фото с Цыгановым, и фолловеры назвали их идеальной парой

В микроблогах Юлии Снигирь и Евгения Цыганова почти нет фотографий друг друга. Лишь недавно актер нарушил свое инстаграм-молчание, опубликовав чувственный снимок возлюбленной.
Видимо, Юлия решила ответить ему взаимностью и через некоторое время поделилась совместным фото.
Тем не менее фолловеры были рады увидеть их вместе. Подписчики признались, что Юлия и Евгений гармонично смотрятся рядом и вообще стали похожи друг на друга. «Как две половинки неделимого целого», «Идеальная пара», — писали они.