Снигирь опубликовала унылое фото с Цыгановым, и фолловеры назвали их идеальной парой

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов считаются одной из самых скрытных пар отечественного кинематографа. Возлюбленные редко выходят в свет и почти не публикуют совместные фото. Однако на днях пара сделала исключение.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

В микроблогах Юлии Снигирь и Евгения Цыганова почти нет фотографий друг друга. Лишь недавно актер нарушил свое инстаграм-молчание, опубликовав чувственный снимок возлюбленной.

Видимо, Юлия решила ответить ему взаимностью и через некоторое время поделилась совместным фото.

Однако ее публикация вызывала меньше эмоций у интернет-пользователей. На черно-белом снимке пара с практически каменными лицами позирует, стоя спиной друг к другу.

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Тем не менее фолловеры были рады увидеть их вместе. Подписчики признались, что Юлия и Евгений гармонично смотрятся рядом и вообще стали похожи друг на друга. «Как две половинки неделимого целого», «Идеальная пара», — писали они.