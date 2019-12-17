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«Атмосфера добрее, чем на соревнованиях»: Алина Загитова поделилась впечатлениями от участия в шоу Татьяны Навки

Алина Загитова взяла паузу в большом спорте и теперь «отдыхает», участвуя в развлекательных шоу. Недавно Татьяна Навка рассказала об успехах девушки в новом направлении. 
Алина Загитова
Алина Загитова

Вот уже несколько дней 17-летняя Алина Загитова является самой обсуждаемой спортсменкой России. После того, как девушка объявила о перерыве в своей спортивной карьере, миллионы людей, в том числе и профессиональные спортсмены, стали гадать, в чем же причина такого решения. 

Сама же Алина объяснила, что хочет пропустить следующие соревнования и поучаствовать в совершенно новом для себя жанре — развлекательных шоу. 

В конце декабря Загитова выйдет на лед в рамках спектакля Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». 

Татьяна Навка, Алина Загитова
Татьяна Навка и Алина Загитова

16 декабря Алина и Татьяна стали гостьями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире шоу фигуристки поделились эмоциями от сотрудничества.

Так, Навка считает, что девушке невероятно нравится выходить на лед не в одиночку, как всегда было раньше, а с партнером. 

«Она так радовалась, когда ее подняли на руки. Кричала: ''Вау-у-у!''» — вспоминает Татьяна.  «Атмосфера на шоу не такая, как на соревнованиях, она добрая», — дополнила ее слова юная олимпийская чемпионка. 

Также Навка поведала, что ей пришлось отговаривать Загитову от выполнения некоторых трюков. Сразу же после первого парного проката Алина захотела изучать сложные поддержки и элементы — но, несмотря на признанное мастерство, фигуристка попросила ее поберечь себя до следующих тренировок. 

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17 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Андрей Калмыков/Woman.ru, @azagitova, @tatiana_navka/Instagram
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Алина Загитова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Правильно, Алина свое отработала, теперь пусть отдыхает, развлекается и получает удовольствие от жизни)

  • На Алине лица не было в передаче. Мне кажется она считала минуты, когда этот кошмар закончится. Не публичный человек она и возможно говорила чужими словами,. заученным текстом. А жена усов очень хваткая, вырвала Алину буквально от Тутберидзе и теперь хвастается трофеем. Очень жаль девочку, как будто все против ее воли. Или просто не справляется пока с повышенным вниманием.

  • Кто бы и что не говорил про Татьяну, она все же великая фигуристка, и воля к победе в ней самая что ни наесть огромная, я надеюсь, что Алине пойдет на пользу их общение , и, что Таня поддержит Алину, направит ее к следующим достижениям в спорте. Думаю, Алина Загитова еще не все сказала в фигурном катании, ей есть что показать, я ее как фигуристку обожаю, она идеальная! Удачи, милая Алина!

  • Воля к победе над кем? Таня давно не выступает, что же она делает с такой хваткой, потрошит бюджет?

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