«Атмосфера добрее, чем на соревнованиях»: Алина Загитова поделилась впечатлениями от участия в шоу Татьяны Навки

Алина Загитова взяла паузу в большом спорте и теперь «отдыхает», участвуя в развлекательных шоу. Недавно Татьяна Навка рассказала об успехах девушки в новом направлении.

Алина Загитова

Вот уже несколько дней 17-летняя Алина Загитова является самой обсуждаемой спортсменкой России. После того, как девушка объявила о перерыве в своей спортивной карьере, миллионы людей, в том числе и профессиональные спортсмены, стали гадать, в чем же причина такого решения.

Сама же Алина объяснила, что хочет пропустить следующие соревнования и поучаствовать в совершенно новом для себя жанре — развлекательных шоу.

В конце декабря Загитова выйдет на лед в рамках спектакля Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Татьяна Навка и Алина Загитова

16 декабря Алина и Татьяна стали гостьями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире шоу фигуристки поделились эмоциями от сотрудничества.

Так, Навка считает, что девушке невероятно нравится выходить на лед не в одиночку, как всегда было раньше, а с партнером.

«Она так радовалась, когда ее подняли на руки. Кричала: ''Вау-у-у!''» — вспоминает Татьяна. «Атмосфера на шоу не такая, как на соревнованиях, она добрая», — дополнила ее слова юная олимпийская чемпионка.

1 2 3 ... 10 Алина Загитова теперь участвует в ледовых шоу Татьяны Навки

Также Навка поведала, что ей пришлось отговаривать Загитову от выполнения некоторых трюков. Сразу же после первого парного проката Алина захотела изучать сложные поддержки и элементы — но, несмотря на признанное мастерство, фигуристка попросила ее поберечь себя до следующих тренировок.