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«Срочно нужен парик»: Нелли Уварова возмутила пользователей Сети своей стрижкой

Нелли Уварова практически не появляется на публике и не ведет соцсети. Однако поклонники увидели новые кадры со знаменитостью и были разочарованы.
Нелли Уварова
Нелли Уварова

Известной Нелли Уварова стала после выхода сериала «Не родись красивой», в котором исполнила главную роль. Сейчас актриса играет в театре и занимается благотворительностью.

Именно на ее социальный проект «Наивно? Очень» обратил внимание Борис Корчевников. Телеведущий разместил у себя в Инстаграме видео, в котором Нелли рассказывает о своей деятельности. В рамках этой программы организованы художественные мастерские, в которых трудятся люди с особенностями развития.

Однако внимание интернет-пользователей привлек не только благотворительный проект Уваровой, но и ее внешний вид.
Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой 
Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой 

Подписчиков смутила новая стрижка актрисы, о чем они не преминули сообщить в комментариях. «Ей срочно нужен парик!», «Она стала выглядеть даже хуже, чем Катя Пушкарева», — писали возмущенные фолловеры. 

  • Нелли Уварова
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    Нелли Уварова не ведет аккаунт в Инстаграме, поэтому поклонникам сложно следить за изменениями в ее личной жизни и внешнем виде
    Смотреть галерею

Справедливости ради стоит отметить, что многие юзеры все же поблагодарили актрису за столь значимый проект и отметили ее преображение. «Нелли — очаровательная девушка», — комментировали поклонники.

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17 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @b.korchevnikov/Instagram, Россия1/YouTube.com, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Нелли Уварова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Не вижу разницы, с волосами или без. Не хуже точно.

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