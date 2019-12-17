«Срочно нужен парик»: Нелли Уварова возмутила пользователей Сети своей стрижкой

Нелли Уварова практически не появляется на публике и не ведет соцсети. Однако поклонники увидели новые кадры со знаменитостью и были разочарованы.



Нелли Уварова



Известной Нелли Уварова стала после выхода сериала «Не родись красивой», в котором исполнила главную роль. Сейчас актриса играет в театре и занимается благотворительностью.



Именно на ее социальный проект «Наивно? Очень» обратил внимание Борис Корчевников. Телеведущий разместил у себя в Инстаграме видео, в котором Нелли рассказывает о своей деятельности. В рамках этой программы организованы художественные мастерские, в которых трудятся люди с особенностями развития.



Однако внимание интернет-пользователей привлек не только благотворительный проект Уваровой, но и ее внешний вид.

Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой

Подписчиков смутила новая стрижка актрисы, о чем они не преминули сообщить в комментариях. «Ей срочно нужен парик!», «Она стала выглядеть даже хуже, чем Катя Пушкарева», — писали возмущенные фолловеры.



1 2 3 ... 10 Нелли Уварова не ведет аккаунт в Инстаграме, поэтому поклонникам сложно следить за изменениями в ее личной жизни и внешнем виде

Справедливости ради стоит отметить, что многие юзеры все же поблагодарили актрису за столь значимый проект и отметили ее преображение. «Нелли — очаровательная девушка», — комментировали поклонники.