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Супруга Евгения Алдонина опубликовала фото на последних месяцах беременности

Не так давно в семействе Евгения Алдонина случилось пополнение. Теперь супруга футболиста регулярно публикует фотографии, сделанные «в ожидании чуда». 
Евгений Алдонин
Евгений Алдонин с детьми

В конце ноября Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Тогда молодая супруга Ольга родила ему дочь Анжелику. 

На протяжении всей беременности влюбленные держали в тайне, что ждут еще одного ребенка.

Ольга забеременела примерно в тот момент, когда трагически погибла Юлия Началова. Скорее всего именно поэтому пара решила не делиться этой новостью.

Евгений Алдонин
 

Однако теперь, когда о ребенке уже всем известно, Ольга Алдонина регулярно выкладывает кадры из своих недавних беременных фотосессий. 

Видимо, супруге футболиста было сложно так долго скрывать от всех свое счастье, и теперь она готова кричать о нем на весь мир. 

Так, 17 декабря Ольга снова поделилась с фолловерами снимком с округлившимся животом. «Метель», — кратко подписала кадр в светлых тонах молодая мама. 

Фолловеры с радостью наблюдают за микроблогом Алдониной и ее нежными беременными фото. Многие просят, чтобы Ольга поскорее представила маленькую Анжелику, но молодая женщина пока не намерена показывать лицо дочери. 

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18 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, @evgeny_aldonin, @julianachalova, @ole_ole4ka, @yadrakon_photo/Instagram, архивы пресс-служб
Теги

Евгений Алдонин, Юлия Началова

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