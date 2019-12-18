Супруга Евгения Алдонина опубликовала фото на последних месяцах беременности

Не так давно в семействе Евгения Алдонина случилось пополнение. Теперь супруга футболиста регулярно публикует фотографии, сделанные «в ожидании чуда».

Евгений Алдонин с детьми

В конце ноября Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Тогда молодая супруга Ольга родила ему дочь Анжелику.

На протяжении всей беременности влюбленные держали в тайне, что ждут еще одного ребенка.

Ольга забеременела примерно в тот момент, когда трагически погибла Юлия Началова. Скорее всего именно поэтому пара решила не делиться этой новостью.

Однако теперь, когда о ребенке уже всем известно, Ольга Алдонина регулярно выкладывает кадры из своих недавних беременных фотосессий.

Видимо, супруге футболиста было сложно так долго скрывать от всех свое счастье, и теперь она готова кричать о нем на весь мир.

Так, 17 декабря Ольга снова поделилась с фолловерами снимком с округлившимся животом. «Метель», — кратко подписала кадр в светлых тонах молодая мама.

Фолловеры с радостью наблюдают за микроблогом Алдониной и ее нежными беременными фото. Многие просят, чтобы Ольга поскорее представила маленькую Анжелику, но молодая женщина пока не намерена показывать лицо дочери.