Супруга Евгения Алдонина опубликовала фото на последних месяцах беременности

В конце ноября Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Тогда молодая супруга Ольга родила ему дочь Анжелику.
Ольга забеременела примерно в тот момент, когда трагически погибла Юлия Началова. Скорее всего именно поэтому пара решила не делиться этой новостью.
Однако теперь, когда о ребенке уже всем известно, Ольга Алдонина регулярно выкладывает кадры из своих недавних беременных фотосессий.
Так, 17 декабря Ольга снова поделилась с фолловерами снимком с округлившимся животом. «Метель», — кратко подписала кадр в светлых тонах молодая мама.
Фолловеры с радостью наблюдают за микроблогом Алдониной и ее нежными беременными фото. Многие просят, чтобы Ольга поскорее представила маленькую Анжелику, но молодая женщина пока не намерена показывать лицо дочери.