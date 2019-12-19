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Пользователи Сети уверены, что Анфиса Вистингаузен — копия Селены Гомес

Анфиса Вистингаузен стала известна благодаря участию в «Ералаше», «Закрытой школе» и других отечественных фильмах и сериалах. Пользователи Сети заметили, что с возрастом 20-летняя актриса все больше становится похожа на Селену Гомес. 
Анфиса Вистингаузен
Анфиса Вистингаузен

Анфиса Вистингаузен начала свою актерскую карьеру еще в детстве. В шестилетнем возрасте она сыграла в эпизоде фильма «Авантюристка». А через пять лет исполнила роль дочери главного героя «Компенсации» Надю, после чего стала известной. 

Анфиса Вистингаузен в детстве
Анфиса Вистингаузен в детстве

Сейчас 20-летняя Анфиса продолжает завоевывать любовь зрителей: она снимается в популярных кино и сериалах. Однако все больше поклонников сравнивают молодую актрису с зарубежной звездой.

Слева Анфиса Вистингаузен, справа Селена Гомес
Слева Анфиса Вистингаузен, справа Селена Гомес
По мнению интернет-пользователей, Вистингаузен очень похожа на 27-летнюю Селену Гомес. У девушек одинаковые форма лица, цвет волос, глаз и их разрез. 

Под фотографиями российской актрисы в соцсетях множество комментариев вроде «Я думала, это Селена Гомес», «Селена?», «Похожа на Гомес». 

Сама Анфиса не отвечает на подобного рода заявления и никак не высказывается по поводу своего сходства с зарубежной звездой.

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19 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, @selenagomez, @anfisavist/Instagram, vk.com/id122880531, Максим Кашин
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Селена Гомес

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2 комментария Добавить комментарий
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  • может и похожи, но мне они не симпатичны

  • Весьма распространенный тип внешности: круглолицая, темноглазая, чернобровая - полно таких. При помощи прически и соответствующего макияжа любую такую можно сделать похожей на эту Гомез))

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