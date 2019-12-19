Пользователи Сети уверены, что Анфиса Вистингаузен — копия Селены Гомес

Анфиса Вистингаузен стала известна благодаря участию в «Ералаше», «Закрытой школе» и других отечественных фильмах и сериалах. Пользователи Сети заметили, что с возрастом 20-летняя актриса все больше становится похожа на Селену Гомес.

Анфиса Вистингаузен

Анфиса Вистингаузен начала свою актерскую карьеру еще в детстве. В шестилетнем возрасте она сыграла в эпизоде фильма «Авантюристка». А через пять лет исполнила роль дочери главного героя «Компенсации» Надю, после чего стала известной.

Анфиса Вистингаузен в детстве

Сейчас 20-летняя Анфиса продолжает завоевывать любовь зрителей: она снимается в популярных кино и сериалах. Однако все больше поклонников сравнивают молодую актрису с зарубежной звездой.

Слева Анфиса Вистингаузен, справа Селена Гомес

По мнению интернет-пользователей, Вистингаузен очень похожа на 27-летнюю Селену Гомес. У девушек одинаковые форма лица, цвет волос, глаз и их разрез.

Под фотографиями российской актрисы в соцсетях множество комментариев вроде «Я думала, это Селена Гомес», «Селена?», «Похожа на Гомес».



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Сама Анфиса не отвечает на подобного рода заявления и никак не высказывается по поводу своего сходства с зарубежной звездой.