Пользователи Сети уверены, что Анфиса Вистингаузен — копия Селены Гомес

Анфиса Вистингаузен начала свою актерскую карьеру еще в детстве. В шестилетнем возрасте она сыграла в эпизоде фильма «Авантюристка». А через пять лет исполнила роль дочери главного героя «Компенсации» Надю, после чего стала известной.
Сейчас 20-летняя Анфиса продолжает завоевывать любовь зрителей: она снимается в популярных кино и сериалах. Однако все больше поклонников сравнивают молодую актрису с зарубежной звездой.
Под фотографиями российской актрисы в соцсетях множество комментариев вроде «Я думала, это Селена Гомес», «Селена?», «Похожа на Гомес».
Сама Анфиса не отвечает на подобного рода заявления и никак не высказывается по поводу своего сходства с зарубежной звездой.