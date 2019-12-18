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Полуторагодовалый принц Луи вышел в свет и растрогал челкой по брови и сходством со старшим братом Джорджем

Принц Уильям и Кейт Миддлтон предпочитают оберегать младшего сына Луи от внимания общественности, поэтому довольно редко берут его вместе с собой на светские мероприятия. 18 декабря малыш впервые за долгое время появился на публике. 
Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи
Принц Уильям с сыном Джорджем

Каждый год, примерно за неделю до Рождества, Елизавета II собирает всех своих родственников на большом праздничном ужине. В этот день члены британской королевской семьи торжественной колонной подъезжают к поместью правительницы на автомобилях, а папарацци фотографируют их. 

В этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон оба сели за руль и приехали на мероприятие на разных автомобилях.

Уильям вез в своей машине принца Джорджа, а Кейт — принцессу Шарлотту и маленького Луи. 

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Родители редко берут полуторагодовалого мальчика на светские мероприятия. Так, последний раз Луи побывал на празднике еще летом — тогда он появился на дне рождении королевы. 

За прошедшее время королевский наследник заметно изменился — у Луи сильно отросли волосы. 

С такой длинной челкой малыш стал вылитой копией старшего брата Джорджа. Особенно сильно видно сходство, если посмотреть старые фотографии первенца Кейт и Уилла. 

Кстати, некоторым фанатам, которые приветствовали машины королевской семьи у резиденции Елизаветы II, сначала даже показалось, что в машине с Кейт едет именно ее старший сын. А как вам кажется, настолько ли Луи похож на Джорджа?

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18 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Луи, Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Чарльз

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Видно, что оба плаксы еще те. И лаза ореховые у обоих в маму - оба принца в породу Миддлтонов удались. В то время как голубоглазая копия папы Шарлотта - явно 100% Виндзор.

  • Вот уж чудо - брат похож на брата. Но младший больше похож на маму, а старший на папу.

  • Может всё-таки волосы отрОсли)?

  • Луи вылитый дедушка по материнской линии)

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