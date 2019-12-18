Полуторагодовалый принц Луи вышел в свет и растрогал челкой по брови и сходством со старшим братом Джорджем

Каждый год, примерно за неделю до Рождества, Елизавета II собирает всех своих родственников на большом праздничном ужине. В этот день члены британской королевской семьи торжественной колонной подъезжают к поместью правительницы на автомобилях, а папарацци фотографируют их.
Уильям вез в своей машине принца Джорджа, а Кейт — принцессу Шарлотту и маленького Луи.
Родители редко берут полуторагодовалого мальчика на светские мероприятия. Так, последний раз Луи побывал на празднике еще летом — тогда он появился на дне рождении королевы.
С такой длинной челкой малыш стал вылитой копией старшего брата Джорджа. Особенно сильно видно сходство, если посмотреть старые фотографии первенца Кейт и Уилла.
Кстати, некоторым фанатам, которые приветствовали машины королевской семьи у резиденции Елизаветы II, сначала даже показалось, что в машине с Кейт едет именно ее старший сын. А как вам кажется, настолько ли Луи похож на Джорджа?