Брат Бриттани Мерфи уверен, что актрису убили из-за финансовых махинаций ее мужа

На протяжении 10 лет смерть Бриттани Мерфи вызывает массу вопросов, а публика до сих пор не готова принять, что молодая и талантливая актриса уже никогда не выйдет на сцену. В годовщину ее гибели сводный брат Тони Бертолотти рассказал свою версию случившегося.

Бриттани Мерфи

Тони Бертолотти всегда был близок со своей сводной сестрой Бриттани Мерфи. Когда она умерла, он начал собственное расследование ее гибели и спустя 10 лет непрерывного поиска правды озвучил свою версию случившегося.

20 декабря 2009-го Британни Мерфи нашли прибывшие по анонимному вызову пожарные — девушка лежала без сознания в ванной комнате своего дома. Через несколько часов она умерла.

По предварительной версии, актриса скончалась из-за редкого и опасного вида грибка, который завелся в ее особняке. Якобы в результате этого девушка заболела пневмонией, которую не смогла перенести. Спустя пять месяцев умер и ее муж — Саймон Монджек, который, как считалось, был поражен тем же грибком. Однако медицинская экспертиза эту версию отклонила, а взамен не предоставила ничего другого. Это показалось подозрительным Бертолотти, и тогда он решил провести собственное расследование. Вот что он выяснил.

Бриттани Мерфи и Саймон Монджек

По версии Тони, Бриттани стала жертвой убийства. По его мнению, Саймон вел двойную игру и занимался финансовыми махинациями. Похоже, Саймон перешел кому-то дорогу или не смог вовремя выплатить очередной долг — в результате этого его решили «припугнуть» смертью жены. Когда это не сработало, неким влиятельным людям пришлось устранить и самого Монджека.



Эта версия подтверждается тем, что у Саймона и правда были многомиллионные долги еще до знакомства с Бриттани. Кроме того он отсидел срок в тюрьме, а позже был депортирован из Америки. Ему во что бы то ни стало нужно было зацепиться в США, и доверчивая юная актриса подвернулась ему как нельзя вовремя.

В этой кажущейся на первый взгляд невероятной истории всплыло имя матери актрисы — Шэрон.

Шэрон Мерфи и Саймон Монджек

По мнению Тони, Саймон был влюблен вовсе не в Бриттани, а в ее мать. А женился на актрисе лишь для того, чтобы получить визу и перебраться в США. Мужчина убежден, что в этой истории ключевым звеном оказались деньги. Не только крупные долги Монджека, но и целый бизнес, построенный на смерти известных людей.

1 2 3 ... 10 12 апреля 2007 года Бриттани Мерфи вышла замуж за продюсера Саймона Монджека

«Почему ее сразу не доставили в больницу, которая находилась всего в 4 милях от дома? Почему никто так и не установил причину смерти? Нужно вернуться к финансовому вопросу. Джимми Хендрикс умер, но его творчество продолжало приносить доход и много лет спустя. Иногда мертвая актриса стоит больше, чем живая. Кто сейчас получает доход с авторских прав? Я не знаю. Каждый раз, когда показывают фильм с Бриттани, кому-то за него платят. Тот, у кого эти деньги, знает правду», — уверен Бертолотти.