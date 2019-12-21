Брат Бриттани Мерфи уверен, что актрису убили из-за финансовых махинаций ее мужа

Тони Бертолотти всегда был близок со своей сводной сестрой Бриттани Мерфи. Когда она умерла, он начал собственное расследование ее гибели и спустя 10 лет непрерывного поиска правды озвучил свою версию случившегося.
По предварительной версии, актриса скончалась из-за редкого и опасного вида грибка, который завелся в ее особняке. Якобы в результате этого девушка заболела пневмонией, которую не смогла перенести. Спустя пять месяцев умер и ее муж — Саймон Монджек, который, как считалось, был поражен тем же грибком. Однако медицинская экспертиза эту версию отклонила, а взамен не предоставила ничего другого. Это показалось подозрительным Бертолотти, и тогда он решил провести собственное расследование. Вот что он выяснил.
По версии Тони, Бриттани стала жертвой убийства. По его мнению, Саймон вел двойную игру и занимался финансовыми махинациями. Похоже, Саймон перешел кому-то дорогу или не смог вовремя выплатить очередной долг — в результате этого его решили «припугнуть» смертью жены. Когда это не сработало, неким влиятельным людям пришлось устранить и самого Монджека.
Эта версия подтверждается тем, что у Саймона и правда были многомиллионные долги еще до знакомства с Бриттани. Кроме того он отсидел срок в тюрьме, а позже был депортирован из Америки. Ему во что бы то ни стало нужно было зацепиться в США, и доверчивая юная актриса подвернулась ему как нельзя вовремя.
По мнению Тони, Саймон был влюблен вовсе не в Бриттани, а в ее мать. А женился на актрисе лишь для того, чтобы получить визу и перебраться в США. Мужчина убежден, что в этой истории ключевым звеном оказались деньги. Не только крупные долги Монджека, но и целый бизнес, построенный на смерти известных людей.
«Почему ее сразу не доставили в больницу, которая находилась всего в 4 милях от дома? Почему никто так и не установил причину смерти? Нужно вернуться к финансовому вопросу. Джимми Хендрикс умер, но его творчество продолжало приносить доход и много лет спустя. Иногда мертвая актриса стоит больше, чем живая. Кто сейчас получает доход с авторских прав? Я не знаю. Каждый раз, когда показывают фильм с Бриттани, кому-то за него платят. Тот, у кого эти деньги, знает правду», — уверен Бертолотти.