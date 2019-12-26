Мать Децла уверена, что могилу ее сына подожгли вандалы

На днях стало известно, что на месте захоронения рэпера произошел неприятный инцидент. Мать Децла во время очередного посещения могилы сына едва не лишилась чувств: оказалось, кто-то поджег надгробный деревянный крест.

Ирина Толмацкая

К могиле Децла на Пятницком кладбище ежедневно приходит огромное количество людей: и поклонников, и родных, и просто любопытствующих. Регулярно посещает захоронение Кирилла Толмацкого и его мать Ирина. 26 декабря она отправилась навестить участок сына и обнаружила жуткую картину: деревянный крест стоит обугленный, а все кругом, включая ограду, — в следах огня.



Она рассказала об этом в своем Инстаграме: «Кто-то сжег могилу моего сына. Кто эти люди — я не знаю. Надо восстанавливать это все. Если они хотели навредить мне, у них это не получилось. Единственное, что все, кто к нему приходят, увидят обугленный крест. Цветы живые остались».

Ирина Толмацкая поспешила обратиться к служителям Пятницкого кладбища с просьбой помочь разобраться в ситуации. Охранники заявили, что, возможно, никакого поджога и не было — а возгорание произошло из-за свечи. Поклонники часто оставляют зажженные свечи и лампады в память о певце.

1 2 3 ... 9 Ирина Толмацкая до сих пор тяжело переживает утрату сына

Напомним, что Кирилл Толмацкий умер 4 февраля 2019-го в возрасте 35 лет. Для его семьи и поклонников это стало большим ударом, поэтому большинство фанатов певца до сих пор оплакивает эту утрату.