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Мать Децла уверена, что могилу ее сына подожгли вандалы

На днях стало известно, что на месте захоронения рэпера произошел неприятный инцидент. Мать Децла во время очередного посещения могилы сына едва не лишилась чувств: оказалось, кто-то поджег надгробный деревянный крест. 
Ирина Толмацкая
Ирина Толмацкая

К могиле Децла на Пятницком кладбище ежедневно приходит огромное количество людей: и поклонников, и родных, и просто любопытствующих. Регулярно посещает захоронение Кирилла Толмацкого и его мать Ирина. 26 декабря она отправилась навестить участок сына и обнаружила жуткую картину: деревянный крест стоит обугленный, а все кругом, включая ограду, — в следах огня. 

Она рассказала об этом в своем Инстаграме: «Кто-то сжег могилу моего сына. Кто эти люди — я не знаю. Надо восстанавливать это все. Если они хотели навредить мне, у них это не получилось. Единственное, что все, кто к нему приходят, увидят обугленный крест. Цветы живые остались».

Ирина Толмацкая поспешила обратиться к служителям Пятницкого кладбища с просьбой помочь разобраться в ситуации. Охранники заявили, что, возможно, никакого поджога и не было — а возгорание произошло из-за свечи. Поклонники часто оставляют зажженные свечи и лампады в память о певце. 

Напомним, что Кирилл Толмацкий умер 4 февраля 2019-го в возрасте 35 лет. Для его семьи и поклонников это стало большим ударом, поэтому большинство фанатов певца до сих пор оплакивает эту утрату. 

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26 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @irinatolmatskaya/Instagram,, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Кирилл Толмацкий (Децл)

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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