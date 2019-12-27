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Стали известны предварительная причина смерти Галины Волчек и дата ее похорон

26 декабря скончалась легенда отечественного театра Галина Борисовна Волчек. Врачи, которые заботились о ней в последние дни, назвали предварительную причину смерти. 
Галина Волчек
Галина Волчек

На днях у многих соотечественников улетучилось праздничное настроение — известие о смерти народной артистки Галины Волчек стало настоящим потрясением. Пока общество и поклонники приходят в себя, врачи объявили предварительную причину смерти 86-летнего режиссера. 

Как передает портал Mash, Галина Борисовна скончалась из-за отеков головного мозга и легких. 

Ранее сообщалось, что в больницу Волчек была доставлена с пневмонией, а после этого была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики подтвердили, что из-за болезни у артистки стали отказывать органы. 

Представители «Современника» уже объявили дату и место прощания с Галиной Борисовной. Гражданская панихида начнется 29 декабря в 11:00 в театре, похоронят артистку в тот же день на Новодевичьем кладбище. 

Многие селебрити уже выразили свои соболезнования родным и близким Галины Волчек. Они признали, что с ее уходом театр невосполнимо обеднел. 

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27 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Persona Stars, Владимир Гердо/ТАСС
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Галина Волчек

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Не пневмония причина ее смерти, а старость. Пришло время, стали отказывать органы, сначала легкие, потом все остальное. Это предсмертная пневмония, именно так и умирают очень старые люди. Землю пухом, как говорится, это была интересная, насыщенная жизнь.

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