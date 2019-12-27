Стали известны предварительная причина смерти Галины Волчек и дата ее похорон

26 декабря скончалась легенда отечественного театра Галина Борисовна Волчек. Врачи, которые заботились о ней в последние дни, назвали предварительную причину смерти.

Галина Волчек

На днях у многих соотечественников улетучилось праздничное настроение — известие о смерти народной артистки Галины Волчек стало настоящим потрясением. Пока общество и поклонники приходят в себя, врачи объявили предварительную причину смерти 86-летнего режиссера.



Как передает портал Mash, Галина Борисовна скончалась из-за отеков головного мозга и легких.

Ранее сообщалось, что в больницу Волчек была доставлена с пневмонией, а после этого была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики подтвердили, что из-за болезни у артистки стали отказывать органы.

1 2 3 4 5 6 Галину Борисовну Волчек похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище

Представители «Современника» уже объявили дату и место прощания с Галиной Борисовной. Гражданская панихида начнется 29 декабря в 11:00 в театре, похоронят артистку в тот же день на Новодевичьем кладбище.

Многие селебрити уже выразили свои соболезнования родным и близким Галины Волчек. Они признали, что с ее уходом театр невосполнимо обеднел.