Обнаженная Дарья Пынзарь позирует в жакете нараспашку и делится реакцией своего мужа на такие фото

Дарья Пынзарь не раз признавалась, что любит Турцию за климат, который позволяет почти круглый год щеголять в бикини и легкой одежде. Однако под зимние праздники знаменитость приготовила не менее горячий образ.
На последнем фото в Инстаграме Дарья позирует в одном жакете, надетом на голое тело. Образ дополнили лишь туфли на шпильках и красная помада. «До Нового года два дня», — кокетливо подписала снимок звездная мама.
Однако большинство интернет-пользователей сошлись на том, что экс-звезда «Дома-2» отлично выглядит и обладает роскошной фигурой, которая позволяет участвовать в подобных съемках. Кстати, как отмечает Дарья, ее муж Сергей совсем не против подобных снимков супруги.