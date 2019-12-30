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Обнаженная Дарья Пынзарь позирует в жакете нараспашку и делится реакцией своего мужа на такие фото

Дарья Пынзарь любит выкладывать фото в бикини, мини-шортах и коротких юбках. Однако на днях инстаграм-звезда доказала, что и в строгом жакете может выглядеть секс-бомбой. 
Дарья Пынзарь
Дарья Пынзарь 

Дарья Пынзарь не раз признавалась, что любит Турцию за климат, который позволяет почти круглый год щеголять в бикини и легкой одежде. Однако под зимние праздники знаменитость приготовила не менее горячий образ. 

На последнем фото в Инстаграме Дарья позирует в одном жакете, надетом на голое тело. Образ дополнили лишь туфли на шпильках и красная помада. «До Нового года два дня», — кокетливо подписала снимок звездная мама. 

Подобная публикация вызвала ажиотаж среди подписчиков. «А муж не против таких откровенных фотосессий?» — спрашивали одни. «Не идет тебе это... Мама двух детей», — возмущались другие.
  • Дарья Пынзарь
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    Перед Новым годом Дарья Пынзарь порадовала себя праздничной фотосессией
    Смотреть галерею

Однако большинство интернет-пользователей сошлись на том, что экс-звезда «Дома-2» отлично выглядит и обладает роскошной фигурой, которая позволяет участвовать в подобных съемках. Кстати, как отмечает Дарья, ее муж Сергей совсем не против подобных снимков супруги. 

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30 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @darya_pinzar86/Instagram
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Дарья Пынзарь

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • один сплошной фотошоп

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