«Провел лучший этап в спортивной карьере, создал идеальную семью»: Дмитрий Тарасов назвал главные достижения за 10 лет

Через считаные часы мы с вами вступим не просто в новый год, но и в новое десятилетие. Дмитрий Тарасов решил вспомнить, какие знаковые события с ним произошли с 2010 по 2019 годы.

В 2020-м году Анастасия и Дмитрий Тарасовы станут родителями во второй раз

В преддверии самой волшебной ночи вся лента Инстаграма забита постами с итогами года. Звезды также не отстают от трендов. Однако Дмитрий Тарасов пошел дальше и рассказал, каким было его десятилетие — с 2010 по 2019 годы.



«За это время я провел лучший этап в спортивной карьере, выиграл чемпионство, трижды кубок страны, серебряные и бронзовые медали, играл в еврокубках и надевал футболку сборной России… Встретил любимую, создал идеальную семью и создаю ее дальше», — резюмировал футболист.



В комментариях под постом интернет-пользователи порадовались за Дмитрия, а также пожелали, чтобы в 2020-м он наконец устроился на работу, которая будет хорошо оплачиваться и удовлетворит его амбиции.

Конечно, нашлись и те, кто припомнил Тарасову, что за прошедшее десятилетие в его жизни был еще один важный этап — брак с Ольгой Бузовой. Хотя, конечно, всем понятно, по какой причине футболист решил не включать этот пункт в итоги.