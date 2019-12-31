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«Провел лучший этап в спортивной карьере, создал идеальную семью»: Дмитрий Тарасов назвал главные достижения за 10 лет

Через считаные часы мы с вами вступим не просто в новый год, но и в новое десятилетие. Дмитрий Тарасов решил вспомнить, какие знаковые события с ним произошли с 2010 по 2019 годы. 
Анастасия и Дмитрий Тарасовы с дочкой
В 2020-м году Анастасия и Дмитрий Тарасовы станут родителями во второй раз

В преддверии самой волшебной ночи вся лента Инстаграма забита постами с итогами года. Звезды также не отстают от трендов. Однако Дмитрий Тарасов пошел дальше и рассказал, каким было его десятилетие — с 2010 по 2019 годы.

«За это время я провел лучший этап в спортивной карьере, выиграл чемпионство, трижды кубок страны, серебряные и бронзовые медали, играл в еврокубках и надевал футболку сборной России… Встретил любимую, создал идеальную семью и создаю ее дальше», — резюмировал футболист. 

В комментариях под постом интернет-пользователи порадовались за Дмитрия, а также пожелали, чтобы в 2020-м он наконец устроился на работу, которая будет хорошо оплачиваться и удовлетворит его амбиции.

Конечно, нашлись и те, кто припомнил Тарасову, что за прошедшее десятилетие в его жизни был еще один важный этап — брак с Ольгой Бузовой. Хотя, конечно, всем понятно, по какой причине футболист решил не включать этот пункт в итоги. 

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31 декабря 2019
Текст Саша Белая
Фото @tarasov23/ Instagram, Persona Stars
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Дмитрий Тарасов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А главное, так и остался непубличным, как и вся твоя счастливая семья

  • Идеальный этап это остаться безработным? Такого же тебе "успешного" десятилетия, Тарас

  • Выиграл чемпионство, сидя на скамейке запасных. А как же Ольга, ведь благодаоя ей о тебе узнали.

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