С новой стрижкой 18-летняя внучка Софии Ротару стала похожа на Дакоту Джонсон

Фолловеры любят внучку Софии Ротару не только за ее звездное происхождение, но и за ангельский характер и миловидную внешность: выраженные скулы, тонкие черты лица, длинные светлые волосы. Неудивительно, что девушка выбрала карьеру модели.
Смеем заметить, что ей удалось освежить образ, но теперь звездная наследница стала напоминать зарубежную актрису Дакоту Джонсон, визитной карточкой которой является ее челка.
Несмотря на то, что у Дакоты каштановый цвет волос, а у Софии — светло-русый, обе девушки обладают похожими чертами лица и имеют стройное телосложение.