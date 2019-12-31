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С новой стрижкой 18-летняя внучка Софии Ротару стала похожа на Дакоту Джонсон

София Евдокименко редко экспериментирует со стилем и прической. В основном девушка предпочитает носить прямые длинные волосы. Однако накануне Нового года модель решилась на перемены. 
София Евдокименко <br>
София Евдокименко 

Фолловеры любят внучку Софии Ротару не только за ее звездное происхождение, но и за ангельский характер и миловидную внешность: выраженные скулы, тонкие черты лица, длинные светлые волосы. Неудивительно, что девушка выбрала карьеру модели. 

Однако в преддверии новогодних праздников Евдокименко решилась на изменения во внешности — София отстригла челку.
Дакота Джонсон и София Евдокименко
Дакота Джонсон и София Евдокименко

Смеем заметить, что ей удалось освежить образ, но теперь звездная наследница стала напоминать зарубежную актрису Дакоту Джонсон, визитной карточкой которой является ее челка. 

Несмотря на то, что у Дакоты каштановый цвет волос, а у Софии — светло-русый, обе девушки обладают похожими чертами лица и имеют стройное телосложение.

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31 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @iamsofiaeve/Instagram, Getty Images
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Дакота Джонсон, София Евдокименко

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2 комментария Добавить комментарий
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  • При всей нелюбви к писанным красавцам-наследникам звёзд, София выглядит изящнее и красивее Дакоты.

  • Красавица! Бывают же такие от природы красивые девушки!

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