С новой стрижкой 18-летняя внучка Софии Ротару стала похожа на Дакоту Джонсон

София Евдокименко редко экспериментирует со стилем и прической. В основном девушка предпочитает носить прямые длинные волосы. Однако накануне Нового года модель решилась на перемены.

София Евдокименко



Фолловеры любят внучку Софии Ротару не только за ее звездное происхождение, но и за ангельский характер и миловидную внешность: выраженные скулы, тонкие черты лица, длинные светлые волосы. Неудивительно, что девушка выбрала карьеру модели.

Однако в преддверии новогодних праздников Евдокименко решилась на изменения во внешности — София отстригла челку.

Дакота Джонсон и София Евдокименко

Смеем заметить, что ей удалось освежить образ, но теперь звездная наследница стала напоминать зарубежную актрису Дакоту Джонсон, визитной карточкой которой является ее челка.



1 2 3 ... 12 Фолловеры часто восхищаются красотой волос Софии Евдокименко

Несмотря на то, что у Дакоты каштановый цвет волос, а у Софии — светло-русый, обе девушки обладают похожими чертами лица и имеют стройное телосложение.