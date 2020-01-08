20 лет назад мне было 7 лет. Мама про меня тогдашнюю говорит так: «Ты была такая же, как сейчас — высокая, тоненькая, очень веселая, маленький сгусток энергии. Пела, танцевала, выступала на всех утренниках, учила стихи по несколько страниц, пела в школьном хоре. При этом в 7 лет каталась на роликах, велосипеде, коньках, лыжах, ходила со мной на фитнес, отлично плавала с папой. Охотно рисовала, шила и вязала с бабушкой. Откуда на все энергии хватало, для нас оставалась загадкой».

А еще мама говорит, что мы очень похожи с Алисой: «Когда я с внучкой, вижу в ней тебя в детстве».

Мечтаю, чтобы через 20 лет я оставалась такой же: чтобы у меня хватало сил, энергии и желания на все. Через 20 лет у меня, возможно, уже будут внуки, и я бы очень хотела проводить с ними много времени. Но это совсем не значит, что в 47 лет я планирую сидеть дома. Нет, мы будем много путешествовать, заниматься разными видами спорта. Еще я надеюсь, что у меня будет много времени на себя, я найду свое хобби. Для меня в этом плане примером выступают Симона и моя мама — мечтаю быть такой же активной бабушкой, как они.

Ирина Безрукова, актриса