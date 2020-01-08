С наступившим 2020 годом, дорогие читательницы! Красивая цифра, не правда ли? Мы с вами переступили порог нового десятилетия. А вы помните, что было эти самые два десятилетия назад? Как будто в другой жизни!
Мы решили немного поностальгировать и попросили российских звезд вспомнить, какими они были в начале нулевых — как жили, о чем мечтали, к чему стремились, как выглядели, с кем дружили и кого любили.
А еще мы попросили их пофантазировать и представить, как изменится их жизнь в следующие два десятилетия. Ирина Безрукова, Ольга Бузова, Лена Катина, Инна Маликова, Ирина Дубцова, Алена Шишкова и другие селебрити откликнулись на нашу просьбу и погрузились в воспоминания и мечты…
Алена Шишкова, модель
20 лет назад мне было 7 лет. Мама про меня тогдашнюю говорит так: «Ты была такая же, как сейчас — высокая, тоненькая, очень веселая, маленький сгусток энергии. Пела, танцевала, выступала на всех утренниках, учила стихи по несколько страниц, пела в школьном хоре. При этом в 7 лет каталась на роликах, велосипеде, коньках, лыжах, ходила со мной на фитнес, отлично плавала с папой. Охотно рисовала, шила и вязала с бабушкой. Откуда на все энергии хватало, для нас оставалась загадкой».
А еще мама говорит, что мы очень похожи с Алисой: «Когда я с внучкой, вижу в ней тебя в детстве».
Мечтаю, чтобы через 20 лет я оставалась такой же: чтобы у меня хватало сил, энергии и желания на все. Через 20 лет у меня, возможно, уже будут внуки, и я бы очень хотела проводить с ними много времени. Но это совсем не значит, что в 47 лет я планирую сидеть дома. Нет, мы будем много путешествовать, заниматься разными видами спорта. Еще я надеюсь, что у меня будет много времени на себя, я найду свое хобби. Для меня в этом плане примером выступают Симона и моя мама — мечтаю быть такой же активной бабушкой, как они.
Ирина Безрукова, актриса
Давайте вспомним 2000 год — красивая дата, миллениум. Тогда еще были пейджеры, а вот айфонов и других гаджетов еще не придумали. Кто-то ждал очередного конца света, который так и не случился (как и в 2012 году). Была другая мода.
Помню, я жила в старой маленькой квартирке — сегодня той пятиэтажки нет и в помине, ее снесли. Конечно, с тех пор многое изменилось.
Никто не знает, что нас ждет в будущем. Буквально в прошлом году я и представить не могла, что окажусь в Москве, буду играть в Табакерке, снимусь в фильме, получившем «Оскар», буду выступать в ООН в Женеве с докладом на тему «Тифлокомментирование в театре». Понятия не имела, что мы получим премию «Звезда Театрала» за лучший социальный проект, что я заведу себе Инстаграм и решусь поехать на 15 дней жить на необитаемый остров. Что будет через 20 лет? Увидим! Главное быть в гармонии с собой и с этим миром.
Ольга Бузова, певица, телеведущая
20 лет назад мне было 14 — я училась в школе и мечтала покорить мир. Уже тогда, кстати, тянулась к творчеству, что выражалось, в том числе, в моих ярких образах. Я знала цену деньгам и потому подрабатывала, стремясь помочь маме. Сегодня я очень рада, что благодаря своему упорству могу подарить маме лучшую жизнь.
За эти 20 лет творчество стало неотъемлемой частью моей жизни: участие в «Доме-2», карьера на телевидении, актерство, писательство и, наконец, сцена, миллионы поклонников.
Что произойдет еще через 20 лет? Конечно, у меня будет прекрасная семья, с которой мы будем много путешествовать. Я продолжу выступать, выпускать новые песни и радовать своих людей яркими шоу!
Лена Катина, певица
20 лет назад я была 15-летней школьницей, тинейджером со всеми вытекающими последствиями: училась в 10 классе, по вторникам прогуливая с одноклассниками черчение, делала сумасшедший макияж и ходила в обуви на огромной платформе.
Новый год я отмечала дома с родителями, а потом встречалась с друзьями и гуляла по Москве. Пешком мы преодолевали расстояния от Таганки до Красной площадки.
Тогда уже начался наш проект t.A.T.u, поэтому у меня был пейджер (наличием мобильного мало кто мог похвастаться), и на уроках я все время ждала, что мне придет сообщение с тем, что нужно срочно ехать на студию или еще куда (улыбается).
Я не знаю, что со мной будет через 20 лет. Я учусь жить сегодня — здесь и сейчас, не строить далеко идущих планов. Надеюсь, что через 20 лет я просто все еще буду.
Эвелина Бледанс, актриса
В 2000 году я работала в мюзикле «Метро» — очень хорошо это помню. Старший сын Коля тогда еще был совсем маленький — ему было шесть лет, он готовился к школе. На тот момент я уже какое-то время жила в Москве, была замужем за богатым мужчиной, который возил меня по всему миру.
Кстати, тот Новый год мы встречали в Бразилии: все ждали миллениум и хотели пышно его отпраздновать, поэтому наш выбор пал на яркий Рио-де-Жанейро. Помню: центральная улица, салюты, музыка. Было здорово.
Через 20 лет все будет так же замечательно. Я отмечу 70-летие — серьезный рубеж. Моему старшему сыну будет почти 50, а младшему сыну — 27.
Анна Плетнева, певица
Двухтысячные я встретила в составе краснознаменного ансамбля «Лицей», потом стала плохой девочкой, а впоследствии — сильной девочкой. Теперь я — Анна Плетнева, «Винтаж». За эти двадцать лет мне пришлось многое пересмотреть.
В нулевые я была белой и пушистой, а Новый 2020-й встречаю со справкой о раздвоении личности (поэтому не несу ответственности за все то, что творю на сцене).
Что принесет нам следующее двадцатилетие? Будущего не существует, так же, как нет и прошлого. Есть только здесь и сейчас: наслаждайтесь каждой минутой своего существования — она никогда не повторится и не вернется. Живите мгновением, будьте счастливы, а главное — занимайтесь сексом!
Ирина Дубцова, певица
Конец девяностых мне запомнился очень хорошо. В 1999-м диск с моими песнями попал к известному продюсеру Игорю Матвиенко, который в тот период времени создавал новую группу «Девочки», куда я попала в составе Тани Герасимовой, Вали Рубцовой и Липы Тетерич. Тогда же состоялся мой переезд в Москву из родного Волгограда.
Часто вспоминаю тот период времени — нашу жизнь, активные гастроли.
В 2001-м я решила покинуть группу и заняться сольным творчеством, потом попала на студию Vi-Sound, где познакомилась с Антом Макарских, которому впоследствии написала целый сольный альбом. А в 2004 году я попала на «Фабрику звезд», которую, кстати, выиграла. Песня «О нем» до сих пор пользуется большим спросом на моих концертах.
Что будет в 2040-м, честно, не знаю. Живу сегодняшним днем и не думаю, что будет завтра. У меня растет сын Артем, и я очень хочу, чтобы у меня родилась дочка (улыбается). Счастливого Нового года!
Юлианна Караулова, певица
20 лет назад мне было 11, но при этом я была абсолютным ребенком. Как раз примерно в это время мы с семьей переехали из Болгарии в Россию. Если быть точнее — в Москву. Я очень сильно отличалась от сверстников, потому что в свои 11 не знала ни одного матерного слова, была правильной девочкой-отличницей и не очень понимала, что происходит вокруг меня.
Я росла в другой стране, поэтому совершенно не разбиралась в популярной российской музыке, а также трендах, которыми интересовалась молодежь. Надо сказать, выглядела я тоже лет на восемь.
Я надеюсь, что через 20 лет у меня будет большая семья. Хочется верить, что я и мои близкие будем счастливы, здоровы, у нас всех по-прежнему будет свобода выбора, передвижения. На самом деле страшно представить, каким будет технологический прогресс, потому что то, что произошло даже за последние десять лет, — это космос. Думаю, через 20 лет будет беспилотное управление автомобилей, возможно, и других транспортных средств. А, возможно, мы, как в Гарри Поттере, научимся трансгрессировать. Возвращаясь к себе, я бы не хотела строить каких-то конкретных планов, потому что, как правило, все сильно меняется. Как я уже сказала, просто надеюсь, что я и мои близкие будем счастливы.
Инна Маликова, певица
Двадцать лет назад я родила сына, занималась сольной творческой карьерой, увлекалась театром. После окончания музыкального училища я поступила в РАТИ (ГИТИС) на эстрадное отделение, одновременно мечтала о создании своей музыкального коллектива. И все получилось: у меня появилась группа «Новые Самоцветы», наметились театральные проекты.
Тем не менее свою жизнь и творчество я связала именно с группой, которая успешно существует уже 14 лет.
Честно, о том, что будет через 20 лет, я вообще не думаю, потому что стараюсь жить сегодняшним днем. Не знаю… В 2040-м мне однозначно хотелось бы так же много путешествовать, быть красивой, ухоженной, оптимистичной, веселой, сохранить свою жизнерадостность. И обязательно иметь рядом любимого человека.
Настя Крайнова, певица
В нулевые я была обычной «зеленой» девчонкой, которая мечтала о сцене и попала на «Фабрику звезд». Свой стиль я выбирала сама. Как получилось, судите сами: я тогда не знала крутых стилистов, но хотелось признания. И я к этому пришла: в «Тутси» меня ждали и слава, и популярность, и концерты по всему миру.
Сейчас я снова начинаю с нуля — у меня другая музыка, другая подача, при этом все в тренде (улыбается).
Через 20 лет я вижу толпы поклонников, обложки журналов, популярность, съемки в кино. Конечно, я мечтаю о семье, детях — минимум трех. Стремимся к большему!
Стас Пьеха, певец
В начале нулевых я участвовал в проекте, который круто перевернул всю мою жизнь, — «Фабрике звезд». Для меня, парня, выросшего в питерских дворах, это была настоящая сказка. Популярность обрушилась как снег на голову.
Я не мог спокойно передвигаться по улице, потому что меня везде узнавали, при этом в то время у меня порой не было денег даже на такси. Популярность дали, а денег — нет (смеется).
Кем я себя вижу через 20 лет? Не знаю. Надеюсь, что буду делать то, что мне действительно нравится: выступать на сцене и продолжать развивать свою наркологическую клинику. Еще я мечтаю о спокойствии и гармонии с собой.
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