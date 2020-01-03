Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

В Сети обсуждают возможное совместное появление Дженнифер Энистон и Брэда Питта на «Золотом глобусе-2020»

Буквально через несколько дней в отеле The Beverly Hilton состоится церемония вручения премии «Золотой глобус». В прошлом году главными звездами вечера были Брэдли Купер, Ирина Шейк и Леди Гага. В этом, если ожидания поклонников оправдаются, все будут обсуждать появление Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Да-да, вы все правильно поняли.

В первой половине года поклонники кино с нетерпением ждут результатов двух главных премий — «Золотого глобуса» и «Оскара». Первая обычно проходит в дни, когда мы, в России, наслаждаемся зимними каникулами. В этом году церемония состоится в ночь с 5 на 6 января.

«Золотой глобус-2020» ждут с особым нетерпением, ведь среди номинантов — Брэд Питт (в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Однажды в… Голливуде») и Дженнифер Энистон (в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале» за «Утреннее шоу»).

Веса этому событию прибавляет и факт, что бывшие супруги уже очень давно не сталкивались на крупных мероприятиях, и слухи об их нарастающей дружбе. Если верить инсайдерам, Питт и Энистон окончательно помирились, оставили прошлое в прошлом и, договорившись больше не вспоминать Анджелину Джоли, возобновили общение.

Брэд даже пришел на рождественскую вечеринку, которую ежегодно устраивает Дженнифер.

Доподлинно неизвестно, планируют ли актеры просто дружить или нас ждет самое громкое воссоединение десятилетия. Однако даже в том случае, если Энистон и Питт будут готовы просто позировать на красной дорожке одного мероприятия, — уже само по себе доказательство того, что лед между ними тронулся.

Напомним, Дженнифер Энистон и Брэд Питт были в браке с 2000-го до 2005 года. Они часто ходили на мероприятия, тусовались до рассвета и в целом казались очень гармоничной парой, которая не ссорится по пустякам. Их личный рай разрушило знакомство Питта с Анджелиной Джоли. После этого актер развелся с женой и начал жить с коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит». Сейчас Дженнифер Энистон и Брэд Питт свободны.

Перейти к обсуждению 1


03 января 2020
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images
Теги

Дженнифер Энистон, Брэд Питт

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Бла -бла -бла и ни одной совместной фотки 2019 года. Все старье выкладывают. Фигня это все.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.