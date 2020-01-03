В Сети обсуждают возможное совместное появление Дженнифер Энистон и Брэда Питта на «Золотом глобусе-2020»

Буквально через несколько дней в отеле The Beverly Hilton состоится церемония вручения премии «Золотой глобус». В прошлом году главными звездами вечера были Брэдли Купер, Ирина Шейк и Леди Гага. В этом, если ожидания поклонников оправдаются, все будут обсуждать появление Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Да-да, вы все правильно поняли.

В первой половине года поклонники кино с нетерпением ждут результатов двух главных премий — «Золотого глобуса» и «Оскара». Первая обычно проходит в дни, когда мы, в России, наслаждаемся зимними каникулами. В этом году церемония состоится в ночь с 5 на 6 января.



«Золотой глобус-2020» ждут с особым нетерпением, ведь среди номинантов — Брэд Питт (в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Однажды в… Голливуде») и Дженнифер Энистон (в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале» за «Утреннее шоу»).

Веса этому событию прибавляет и факт, что бывшие супруги уже очень давно не сталкивались на крупных мероприятиях, и слухи об их нарастающей дружбе. Если верить инсайдерам, Питт и Энистон окончательно помирились, оставили прошлое в прошлом и, договорившись больше не вспоминать Анджелину Джоли, возобновили общение.

Брэд даже пришел на рождественскую вечеринку , которую ежегодно устраивает Дженнифер.

Доподлинно неизвестно, планируют ли актеры просто дружить или нас ждет самое громкое воссоединение десятилетия. Однако даже в том случае, если Энистон и Питт будут готовы просто позировать на красной дорожке одного мероприятия, — уже само по себе доказательство того, что лед между ними тронулся.

1 2 3 ... 10 Дженнифер Энистон и Брэд Питт на «Золотом глобусе» в 2002-м



Напомним, Дженнифер Энистон и Брэд Питт были в браке с 2000-го до 2005 года. Они часто ходили на мероприятия, тусовались до рассвета и в целом казались очень гармоничной парой, которая не ссорится по пустякам. Их личный рай разрушило знакомство Питта с Анджелиной Джоли. После этого актер развелся с женой и начал жить с коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит». Сейчас Дженнифер Энистон и Брэд Питт свободны.