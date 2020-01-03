Ольга Алдонина показала трогательные кадры с мужем Евгением и дочкой Анжеликой

Евгений Алдонин стал папой в третий раз совсем недавно — чуть больше месяца назад жена Ольга родила ему дочь Анжелику. Звездное семейство наслаждается новогодними каникулами и делится милыми кадрами.

Евгений и Ольга Алдонины

Евгений Алдонин не планировал сообщать СМИ о пополнении в семействе, однако 26 ноября стало известно о том, что жена футболиста родила ему дочь. Девочку назвали Анжеликой.

Теперь супруга спортсмена полностью увлечена заботами о малышке, а Евгений всячески ей помогает.

3 января Алдонина опубликовала в инстаграм-историях короткое видео, в котором ее муж держит новорожденную девочку. Супруги вышли на прогулку, поэтому Анжелику закутали так, что даже не было видно ее лица.

Фолловеры восхитились Евгением и тем, как он справляется с обязанностями молодого отца.

1 2 3 ... 10 23 ноября Евгений Алдонин в третий раз стал отцом

После смерти бывшей жены Юлии Началовой звездный отец забрал старшую дочь Веру в свою семью и заботится о ней. «Я приложу все усилия, чтобы она не чувствовала себя сиротой», — сообщил журналистам Евгений.