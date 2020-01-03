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Ольга Алдонина показала трогательные кадры с мужем Евгением и дочкой Анжеликой

Евгений Алдонин стал папой в третий раз совсем недавно — чуть больше месяца назад жена Ольга родила ему дочь Анжелику. Звездное семейство наслаждается новогодними каникулами и делится милыми кадрами.
Евгений и Ольга Алдонины
Евгений и Ольга Алдонины

Евгений Алдонин не планировал сообщать СМИ о пополнении в семействе, однако 26 ноября стало известно о том, что жена футболиста родила ему дочь. Девочку назвали Анжеликой.

Теперь супруга спортсмена полностью увлечена заботами о малышке, а Евгений всячески ей помогает. 

3 января Алдонина опубликовала в инстаграм-историях короткое видео, в котором ее муж держит новорожденную девочку. Супруги вышли на прогулку, поэтому Анжелику закутали так, что даже не было видно ее лица. 

Фолловеры восхитились Евгением и тем, как он справляется с обязанностями молодого отца.

После смерти бывшей жены Юлии Началовой звездный отец забрал старшую дочь Веру в свою семью и заботится о ней. «Я приложу все усилия, чтобы она не чувствовала себя сиротой», — сообщил журналистам Евгений.

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03 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @yadrakon_photo, @ole_ole4ka/Instagram
Теги

Евгений Алдонин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Вот это да: мужик держит одеяло, в котором предположительно ребенок. Прям Новость Дня🤦🏻‍♀️

  • Алдонин со своей второй женой стал звездой вумена?? Теперь каждый шаг его описывать здесь будут. Неинтересны они

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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