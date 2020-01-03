Ольга Алдонина показала трогательные кадры с мужем Евгением и дочкой Анжеликой

Евгений Алдонин не планировал сообщать СМИ о пополнении в семействе, однако 26 ноября стало известно о том, что жена футболиста родила ему дочь. Девочку назвали Анжеликой.
3 января Алдонина опубликовала в инстаграм-историях короткое видео, в котором ее муж держит новорожденную девочку. Супруги вышли на прогулку, поэтому Анжелику закутали так, что даже не было видно ее лица.
После смерти бывшей жены Юлии Началовой звездный отец забрал старшую дочь Веру в свою семью и заботится о ней. «Я приложу все усилия, чтобы она не чувствовала себя сиротой», — сообщил журналистам Евгений.