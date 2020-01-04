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Как Камерон Диаз уверяла мир, что она чайлдфри, пока искала мужа и способ завести ребенка

Действительно свободная женщина или «предатель» чайлдфри-движения? Сейчас, когда 47-летняя Камерон Диаз впервые стала матерью, пользователи Сети вовсю обсуждают эволюцию ее смелых взглядов и пытаются понять, что же на самом деле стоит за громкими словами актрисы. 

«Меня никогда не тянуло стать матерью. У меня с этим намного проще. Иметь детей — это очень трудно. Я не собираюсь нести ответственность за кого-то, кроме себя. Принятие этого облегчило мне жизнь. Ребенок — это ежедневная работа без перерыва и отпуска в течение восемнадцати лет. В этом вопросе я такая, какая есть. У меня все хорошо. Я много чего добилась, и мне уже все равно, что думают обо мне другие», — заявила Камерон Диаз американскому Esquire летом 2014-го. 

После выхода этого интервью 41-летнюю на тот момент актрису возвели в ранг чайлдфри-икон.

Диаз много времени уделяла заботе о ментальном и физическом здоровье, училась принимать свой возраст и вдохновляла последователей по всему миру. Ее «Книга о теле» появилась гораздо раньше, чем зож-программы Гвинет Пэлтроу, еще одной голливудской блондинки и по совместительству апологета здорового и осознанного образа жизни. 

Камерон Диаз с «Книгой о теле»
Камерон Диаз с «Книгой о теле»

Со страниц своей научно-популярной книги Камерон рассуждала о ходе времени, о силе возраста, о женственности и возможности выбирать — рожать детей или нет, заботиться о себе или нет, выходить замуж или, опять-таки, нет. Чтобы по-настоящему стать свободной (или создать безупречную видимость такого состояния), Камерон пришлось победить множество самоограничительных установок и побороть свои страхи. 

«Мне нравится быть 41-летней. Я люблю это. Так много ненужного просто исчезает из твоей жизни. В основном, страх. Это лучший возраст. Вот когда женщина точно знает, как работать, и ей уже все равно на многие вещи. Ты просто перестанешь бояться. Не беспокоишься о том, что думают мужчины. И о том, что время фиксирует нечто непоправимое», — поделилась Камерон в том же интервью. 

Женщины по всему миру писали Диаз письма, в которых благодарили за поддержку и вдохновляющий пример. 

А вдохновлять было на что, ведь за позицию чайлдфри многим до сих пор приходится оправдываться в демократичной Америке. Даже клинические психологи пока не могут прийти к однозначному выводу в этом вопросе и продолжают исследовать тему осознанного отказа от, казалось бы, такой естественной потребности в продолжении рода. 

Бенджи Мэдден и Камерон Диаз
Бенджи Мэдден и Камерон Диаз

Противники чайлдфри могли бы с усмешкой заявить: «У нее просто мужика нормального не было». Но «мужик» был — благо, Камерон Диаз никогда не жаловалась на отсутствие мужского внимания. 

Джаред Лето, Джастин Тимберлейк, Бенджи Мэдден — вот лишь часть влюбленных в актрису мужчин, которые в свое время готовы были создать с ней семью.

В январе 2020-го, неожиданно для всех, Диаз сообщила, что она и Бенджи стали родителями. Кстати сказать, с Мэдденом актриса встречалась уже тогда, в 2014-м, когда делала свой чайлдфри-каминг-аут на страницах Esquire. Думала ли Камерон о том, что спустя 6 лет станет матерью вопреки всему тому, о чем со спокойной улыбкой расслабленной львицы рассказывала журналистам? А какого мнения придерживался избранник актрисы, ставший ее мужем и отцом первенца? 

«Я много разговаривала со специалистами — врачами, диетологами, инструкторами по фитнесу, физиологами, психологами — с людьми, посвятившими жизнь и карьеру изучению человеческого тела и его возможностей», — написала Камерон в своей книге. Философский камень жизненных сил, женственности и управления этим миром — все про тело, которое в 47 способно родить первого и, вероятно, долгожданного ребенка. 

Сейчас многие поклонницы Камерон Диаз, примкнувшие к ее фан-клубу после заявлений об осознанном отказе от материнства, находятся в растерянности. 

Только что их защищало «крыло» популярной, успешной и уверенной в себе голливудской красотки, а теперь она (и ее «крыло») лихо записана в «предатели», в «клуб обычных женщин», мечтающих, подобно всем «пернатым», свить гнездо. Но так ли Камерон фальшива в своих высказываниях? И правда ли, что чайлдфри — это навсегда? 

«Я чувствую, что сейчас для меня это лучше всего», — говорила Камерон 6 лет назад о жизни без детей. С того «сейчас» до сегодняшнего, согласитесь, прошло много времени и, как любой человек, актриса и ее взгляды могли поменяться. Так стоит ли ее за это осуждать?

Когда Камерон писала о возможностях тела и гармоничном образе жизни, она упомянула о переменах, которые несет с собой осознанность. 

«Ваша энергия преобразуется в положительную, направленную на созидание и творчество, а не на переживания по поводу внешности или лишних килограммов. Только подумайте, сколько всего интересного вы сможете сделать и создать, если почувствуете себя свободной, сильной, уверенной в себе!»

Похоже, актрисе удалось стать настолько свободной и сильной, что теперь ей удалось «создать» нечто поистине удивительное — девочку по имени Рэддикс. И нам ли осуждать звездную мать, которая в свои годы решилась на настоящий подвиг?

  • Бенджи Мэдден, Камерон Диаз
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    На днях Бенджи Мэдден и Камерон Диаз объявили о том, что у них родилась дочь
    Смотреть галерею

Правда, по слухам, последние 5 лет актриса буквально все свободное время проводила в больницах и была на связи с лучшими врачами мира. Инсайдеры заявляют, что Камерон и Бенджи «прошли все круги ада», чтобы зачать ребенка: и гормональную терапию, и ЭКО, и даже методы нетрадиционной медицины. В результате отчаянной борьбы за новую жизнь в 40+ Камерон располнела и стала выглядеть довольно изможденной

«Куда только она не обращалась. Она постоянно консультировалась с врачами по поводу беременности», — поделилась подруга актрисы.

Предполагается, что естественным образом зачать ребенка актрисе и музыканту не удалось. 

Пользователи Сети расходятся во мнениях: кто-то считает, что знаменитости прибегли к услугам суррогатной матери, другие настаивают, что очередная процедура ЭКО обернулась успехом, а третьи же не сомневаются, что Диаз выносила малышку сама. Возможно, когда-нибудь актриса поведает об этом непростом для нее времени, а пока же старается насладиться долгожданной встречей со своим первым ребенком. 

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04 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото @camerondiaz/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Камерон Диаз

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Лучше бы она тогда молчала.. Но надо же было книгу продвигать.

  • В тот момент она не хотела детей. Потом захотела.Это абсолютно нормально. Тут нет ничего страшного или удивительного.И вообще не надо лезть кому-то между ног. Иметь детей или нет - это личное дело каждого и больше никого не касается.А люди, которые провозгласили ее иконой чайлдфри и сейчас в растерянности, скорее всего, по сути и не чайлдфри. Они просто делают «назло всем».Если человек не хочет иметь детей, он их просто не имеет и никакие иконы ему не нужны.

  • Потому что всему своё время. Биологические часы Женщины и склонность будущего ребёнка к патологиям- взаимосвязаны. Не хотела детей раньше, зачем себя мучать? Сурр-маму найми, усынови... ЭКО- это страшный удар гормональный по организму женщины. И стоит ли он того? Того, чего ты никогда и не хотела для себя.

  • ЭКО - это вообще ненормально и очень опасно. Зачем женщины на такое идут? Уже столько примеров с последующей страшнейшей онкологией.
    Наймите *** и все. По деньгам ЭКО и суррогатка примерно одинаковы, но хоть здоровье не пострадает.

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