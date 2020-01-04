Как Камерон Диаз уверяла мир, что она чайлдфри, пока искала мужа и способ завести ребенка

Действительно свободная женщина или «предатель» чайлдфри-движения? Сейчас, когда 47-летняя Камерон Диаз впервые стала матерью, пользователи Сети вовсю обсуждают эволюцию ее смелых взглядов и пытаются понять, что же на самом деле стоит за громкими словами актрисы.

«Меня никогда не тянуло стать матерью. У меня с этим намного проще. Иметь детей — это очень трудно. Я не собираюсь нести ответственность за кого-то, кроме себя. Принятие этого облегчило мне жизнь. Ребенок — это ежедневная работа без перерыва и отпуска в течение восемнадцати лет. В этом вопросе я такая, какая есть. У меня все хорошо. Я много чего добилась, и мне уже все равно, что думают обо мне другие», — заявила Камерон Диаз американскому Esquire летом 2014-го.

После выхода этого интервью 41-летнюю на тот момент актрису возвели в ранг чайлдфри-икон.

Диаз много времени уделяла заботе о ментальном и физическом здоровье, училась принимать свой возраст и вдохновляла последователей по всему миру. Ее «Книга о теле» появилась гораздо раньше, чем зож-программы Гвинет Пэлтроу, еще одной голливудской блондинки и по совместительству апологета здорового и осознанного образа жизни.

Камерон Диаз с «Книгой о теле»

Со страниц своей научно-популярной книги Камерон рассуждала о ходе времени, о силе возраста, о женственности и возможности выбирать — рожать детей или нет, заботиться о себе или нет, выходить замуж или, опять-таки, нет. Чтобы по-настоящему стать свободной (или создать безупречную видимость такого состояния), Камерон пришлось победить множество самоограничительных установок и побороть свои страхи.



«Мне нравится быть 41-летней. Я люблю это. Так много ненужного просто исчезает из твоей жизни. В основном, страх. Это лучший возраст. Вот когда женщина точно знает, как работать, и ей уже все равно на многие вещи. Ты просто перестанешь бояться. Не беспокоишься о том, что думают мужчины. И о том, что время фиксирует нечто непоправимое», — поделилась Камерон в том же интервью.

Женщины по всему миру писали Диаз письма, в которых благодарили за поддержку и вдохновляющий пример.

А вдохновлять было на что, ведь за позицию чайлдфри многим до сих пор приходится оправдываться в демократичной Америке. Даже клинические психологи пока не могут прийти к однозначному выводу в этом вопросе и продолжают исследовать тему осознанного отказа от, казалось бы, такой естественной потребности в продолжении рода.

Бенджи Мэдден и Камерон Диаз

Противники чайлдфри могли бы с усмешкой заявить: «У нее просто мужика нормального не было». Но «мужик» был — благо, Камерон Диаз никогда не жаловалась на отсутствие мужского внимания.



Джаред Лето, Джастин Тимберлейк, Бенджи Мэдден — вот лишь часть влюбленных в актрису мужчин, которые в свое время готовы были создать с ней семью.

В январе 2020-го, неожиданно для всех, Диаз сообщила, что она и Бенджи стали родителями. Кстати сказать, с Мэдденом актриса встречалась уже тогда, в 2014-м, когда делала свой чайлдфри-каминг-аут на страницах Esquire. Думала ли Камерон о том, что спустя 6 лет станет матерью вопреки всему тому, о чем со спокойной улыбкой расслабленной львицы рассказывала журналистам? А какого мнения придерживался избранник актрисы, ставший ее мужем и отцом первенца?

«Я много разговаривала со специалистами — врачами, диетологами, инструкторами по фитнесу, физиологами, психологами — с людьми, посвятившими жизнь и карьеру изучению человеческого тела и его возможностей», — написала Камерон в своей книге. Философский камень жизненных сил, женственности и управления этим миром — все про тело, которое в 47 способно родить первого и, вероятно, долгожданного ребенка.

Сейчас многие поклонницы Камерон Диаз, примкнувшие к ее фан-клубу после заявлений об осознанном отказе от материнства, находятся в растерянности.

Только что их защищало «крыло» популярной, успешной и уверенной в себе голливудской красотки, а теперь она (и ее «крыло») лихо записана в «предатели», в «клуб обычных женщин», мечтающих, подобно всем «пернатым», свить гнездо. Но так ли Камерон фальшива в своих высказываниях? И правда ли, что чайлдфри — это навсегда?

«Я чувствую, что сейчас для меня это лучше всего», — говорила Камерон 6 лет назад о жизни без детей. С того «сейчас» до сегодняшнего, согласитесь, прошло много времени и, как любой человек, актриса и ее взгляды могли поменяться. Так стоит ли ее за это осуждать?



Когда Камерон писала о возможностях тела и гармоничном образе жизни, она упомянула о переменах, которые несет с собой осознанность.

«Ваша энергия преобразуется в положительную, направленную на созидание и творчество, а не на переживания по поводу внешности или лишних килограммов. Только подумайте, сколько всего интересного вы сможете сделать и создать, если почувствуете себя свободной, сильной, уверенной в себе!»



Похоже, актрисе удалось стать настолько свободной и сильной, что теперь ей удалось «создать» нечто поистине удивительное — девочку по имени Рэддикс. И нам ли осуждать звездную мать, которая в свои годы решилась на настоящий подвиг?

1 2 3 ... 11 На днях Бенджи Мэдден и Камерон Диаз объявили о том, что у них родилась дочь

Правда, по слухам, последние 5 лет актриса буквально все свободное время проводила в больницах и была на связи с лучшими врачами мира. Инсайдеры заявляют, что Камерон и Бенджи «прошли все круги ада», чтобы зачать ребенка: и гормональную терапию, и ЭКО, и даже методы нетрадиционной медицины. В результате отчаянной борьбы за новую жизнь в 40+ Камерон располнела и стала выглядеть довольно изможденной.



«Куда только она не обращалась. Она постоянно консультировалась с врачами по поводу беременности», — поделилась подруга актрисы.

Предполагается, что естественным образом зачать ребенка актрисе и музыканту не удалось.

Пользователи Сети расходятся во мнениях: кто-то считает, что знаменитости прибегли к услугам суррогатной матери, другие настаивают, что очередная процедура ЭКО обернулась успехом, а третьи же не сомневаются, что Диаз выносила малышку сама. Возможно, когда-нибудь актриса поведает об этом непростом для нее времени, а пока же старается насладиться долгожданной встречей со своим первым ребенком.

