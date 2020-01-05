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Светлана Лобода поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения, исполнив детскую песню на немецком языке

4 января 2020-го Тиллю Линдеманну исполнилось 57 лет. Одной из первых с праздником его поздравила Светлана Лобода и сделала это не где-нибудь, а в студии Первого канала. 
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

На днях Светлана Лобода пришла на программу «Вечерний Ургант». Во время беседы с Иваном Ургантом певица рассказала про свое неудачное «шестипалое» фото и про творческие планы. Разумеется, разговор зашел и про загадочные отношения артистки с Тиллем Линдеманном. Правда, сделано это было тонко и в шутливой форме. Иван Ургант предложил Светлане Лободе спеть несколько песен на немецком языке, в том числе переложение «В лесу родилась елочка». Певица с радостью согласилась и поразила поклонников своим безупречным акцентом. 

В честь дня рождения Тилля Линдеманна певица опубликовала отрывок из программы в своем Инстаграме. 

Пользователи Сети и коллеги по цеху мгновенно отреагировали на публикацию певицы. «Мать, пора эмигрировать», — написала Глюкоза под роликом. Поклонники Лободы остались в восторге и от песни на немецком, и от харизмы эффектной блондинки. 

  • Светлана Лобода
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    В Сети снова начали обсуждать возможный роман Светланы Лободы и Тилля Линдеманна
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Напомним, что слухи о романе Лободы и Линдеманна существуют уже давно и регулярно подогреваются самими артистами. Так, украинская певица снялась в новом провокационном видео Тилля. Кроме того, Светлана даже успела признаться музыканту в любви. Несмотря на это, знаменитости все же не торопятся открывать правду о своих отношениях, какими бы они ни были. 

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05 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото @lobodaofficial/Instagram
Теги

Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Аха-ха, хендехох - "безупречный акцент")))

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