Заслужила! Принц Уильям требует для Кейт Миддлтон титула принцессы

В то время, как принц Гарри и Меган Маркл отдаляются от королевской семьи, принц Уильям использует конфликт, чтобы добиться для своей супруги нового статуса.
Как стало известно, старший внук королевы Елизаветы II еще с дня свадьбы хочет, чтобы его жену называли принцессой, как это было с его матерью леди Дианой после бракосочетания с принцем Чарльзом. Об этом рассказала королевский биограф Кэти Николл изданию IBTimes.
«Несмотря на то, что ему было присвоено звание герцога Кембриджского, он сообщил в день своей свадьбы через одного из помощников, что хотел бы и дальше называться принцем Уильямом», — вспомнила Николл. Эксперт сообщила, что пиар-команда герцога добивалась того, чтобы и к Кейт обращались подобным образом.
За 8 лет в браке Кейт Миддлтон добилась успеха в благотворительной деятельности и хорошо себя зарекомендовала перед королевой. Уверены, она вполне заслужила называться принцессой.