Заслужила! Принц Уильям требует для Кейт Миддлтон титула принцессы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграли свадьбу весной 2011 года. Тогда же они получили титулы герцога и герцогини Кембриджских. На днях выяснилось, что внук Елизаветы II хочет для своей жены большего.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон



В то время, как принц Гарри и Меган Маркл отдаляются от королевской семьи, принц Уильям использует конфликт, чтобы добиться для своей супруги нового статуса.



Как стало известно, старший внук королевы Елизаветы II еще с дня свадьбы хочет, чтобы его жену называли принцессой, как это было с его матерью леди Дианой после бракосочетания с принцем Чарльзом. Об этом рассказала королевский биограф Кэти Николл изданию IBTimes.

«Несмотря на то, что ему было присвоено звание герцога Кембриджского, он сообщил в день своей свадьбы через одного из помощников, что хотел бы и дальше называться принцем Уильямом», — вспомнила Николл. Эксперт сообщила, что пиар-команда герцога добивалась того, чтобы и к Кейт обращались подобным образом.

«Кейт, вероятно, будут называть принцессой Кэтрин. Это несомненно сотрясет некоторые устои королевской иерархии», — высказалась Николл.

1 2 3 ... 10 Вполне возможно, что скоро мы будем называть Кейт Миддлтон принцессой Кэтрин

За 8 лет в браке Кейт Миддлтон добилась успеха в благотворительной деятельности и хорошо себя зарекомендовала перед королевой. Уверены, она вполне заслужила называться принцессой.