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Заслужила! Принц Уильям требует для Кейт Миддлтон титула принцессы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграли свадьбу весной 2011 года. Тогда же они получили титулы герцога и герцогини Кембриджских. На днях выяснилось, что внук Елизаветы II хочет для своей жены большего.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон <br>
Принц Уильям и Кейт Миддлтон 

В то время, как принц Гарри и Меган Маркл отдаляются от королевской семьи, принц Уильям использует конфликт, чтобы добиться для своей супруги нового статуса.

Как стало известно, старший внук королевы Елизаветы II еще с дня свадьбы хочет, чтобы его жену называли принцессой, как это было с его матерью леди Дианой после бракосочетания с принцем Чарльзом. Об этом рассказала королевский биограф Кэти Николл изданию IBTimes. 

«Несмотря на то, что ему было присвоено звание герцога Кембриджского, он сообщил в день своей свадьбы через одного из помощников, что хотел бы и дальше называться принцем Уильямом», — вспомнила Николл. Эксперт сообщила, что пиар-команда герцога добивалась того, чтобы и к Кейт обращались подобным образом.

«Кейт, вероятно, будут называть принцессой Кэтрин. Это несомненно сотрясет некоторые устои королевской иерархии», — высказалась Николл.
  • Кейт Миддлтон
    1 2 3 ...10
    Вполне возможно, что скоро мы будем называть Кейт Миддлтон принцессой Кэтрин
    Смотреть галерею

За 8 лет в браке Кейт Миддлтон добилась успеха в благотворительной деятельности и хорошо себя зарекомендовала перед королевой. Уверены, она вполне заслужила называться принцессой. 

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10 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images
Теги

Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну Слава Богу! А то даже обидно за Кейт, Гарри для Меган всю семью перетряс, а Уильям как-то не очень за Кейт стоял. Троих детей родила, не выделывалась, протокол соблюдала, пусть уж будет принцессой. Подарочек на День Рождения, который у неё отняли

  • Поддерживаю!

  • Боже, какой бред...

  • Даже супруга принца Уэльского имеет всего лишь титул герцогини Корнуоллской, а супруге герцога Кембриджского подайте титул принцессы, выше, чем у ее мужа?! Ненависть к Маркл авторов этих сплетен очевидно ослепляет и лишает остатков здравомыслия, но не до такой же степени!

  • Герцогиня лучше чем принцесса звучит

  • То она ленивая Кейт, то заслужила... Кто ни будь сечет фишку в чем смысл? Если даже у королевы нет власти над страной она там как декор и символ, то зачем все это? По факту они все сейчас боятся за свои попы королевские так как народ и граждане могут сказать что они нафиг не нужны,и все это устарело. Согласитесь ж ведь стоит кому ни будь выйти в дорогих шмотках или перелететь в бизнес классе или не дай бог вообще на частном самолёте, налогоплательщики начинают орать. И как только королева помашет ручкой этому миру вполне вероятен исход падения монархии вообще. И уже никакого принца и принцессы. Выезжают они сейчас на одной любви народа если её не будет то будь она хоть трижды принцесса, от этого ниче не меняется

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