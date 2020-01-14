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Усыновление ребенка, одиночество и секс без обязательств: как живет 44-летняя певица Сиа

Сиа — одна из самых таинственных певиц зарубежного шоу-бизнеса. О ее личной жизни мало что известно, но на днях она дала откровенное интервью, в котором призналась, что усыновила ребенка, и объяснила, почему не будет заводить отношения.

Долгое время певица Сиа скрывала от публики свое лицо, и ее знали как девушку в черно-белом парике. Правда, затем она все же рассекретила свою внешность, а вот о личной жизни до сих пор предпочитает молчать. Тем удивительнее, что в интервью журналу GQ Сиа так разоткровенничалась, что рассказала о сексе без обязательств и усыновлении ребенка.

44-летняя певица поведала, что состоит в свободной связи с диджеем Дипло (псевдоним Томаса Пенца). «Большая часть наших отношений тратится на то, чтобы не заниматься сексом. Он очень крутой», — рассказала Сиа. Похоже, между артистами возникла нешуточная химия, но при этом они стараются сохранить рабочее партнерство. 

Томас Пенц
Томас Пенц

Певица поделилась, что не так давно приняла для себя важное решение — оставаться одной до конца жизни. Вероятно, Сиа не хочет тратить время на долгосрочные отношения и тем более вступать в брак. Томас Пенц согласился с этим выбором. 

«В этом году я написала ему сообщение: ''Слушай, ты один из пяти человек, которых я сексуально привлекаю, но теперь, когда я решила остаться одинокой до конца своей жизни и только что усыновил сына, у меня нет времени на отношения… Если ты заинтересован в сексе без обязательств, тогда ответь''», — рассказала в интервью певица. Она не сообщила, как зовут ее новоиспеченного сына, но многие уверены — речь идет о 16-летнем рэпере Дасани. 

В мае 2019-го поп-звезда заявила, что надеется усыновить подростка, показанного в документальном фильме Foster. В ленте рассказывалось об институте приемных семей, об опыте усыновления и воспитания детей, оставшихся без родителей. Увидев Дасани, Сиа связалась с ним через Твиттер: «Эй, Дасани из Foster на HBO! Я хотела бы усыновить тебя, мы пытаемся тебя разыскать. Хочу, чтобы ты знал, что у тебя будет дом». 

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14 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото НВО, Getty Images

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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