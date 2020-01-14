Усыновление ребенка, одиночество и секс без обязательств: как живет 44-летняя певица Сиа

Сиа — одна из самых таинственных певиц зарубежного шоу-бизнеса. О ее личной жизни мало что известно, но на днях она дала откровенное интервью, в котором призналась, что усыновила ребенка, и объяснила, почему не будет заводить отношения.

Долгое время певица Сиа скрывала от публики свое лицо, и ее знали как девушку в черно-белом парике. Правда, затем она все же рассекретила свою внешность, а вот о личной жизни до сих пор предпочитает молчать. Тем удивительнее, что в интервью журналу GQ Сиа так разоткровенничалась, что рассказала о сексе без обязательств и усыновлении ребенка.



44-летняя певица поведала, что состоит в свободной связи с диджеем Дипло (псевдоним Томаса Пенца). «Большая часть наших отношений тратится на то, чтобы не заниматься сексом. Он очень крутой», — рассказала Сиа. Похоже, между артистами возникла нешуточная химия, но при этом они стараются сохранить рабочее партнерство.

Томас Пенц

Певица поделилась, что не так давно приняла для себя важное решение — оставаться одной до конца жизни. Вероятно, Сиа не хочет тратить время на долгосрочные отношения и тем более вступать в брак. Томас Пенц согласился с этим выбором.



«В этом году я написала ему сообщение: ''Слушай, ты один из пяти человек, которых я сексуально привлекаю, но теперь, когда я решила остаться одинокой до конца своей жизни и только что усыновил сына, у меня нет времени на отношения… Если ты заинтересован в сексе без обязательств, тогда ответь''», — рассказала в интервью певица. Она не сообщила, как зовут ее новоиспеченного сына, но многие уверены — речь идет о 16-летнем рэпере Дасани.



В мае 2019-го поп-звезда заявила, что надеется усыновить подростка, показанного в документальном фильме Foster. В ленте рассказывалось об институте приемных семей, об опыте усыновления и воспитания детей, оставшихся без родителей. Увидев Дасани, Сиа связалась с ним через Твиттер: «Эй, Дасани из Foster на HBO! Я хотела бы усыновить тебя, мы пытаемся тебя разыскать. Хочу, чтобы ты знал, что у тебя будет дом».

