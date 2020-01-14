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Рудковская раскритиковала Авербуха за прижимистость и низкую зарплату Евгении Медведевой

Яна Рудковская уже не первый год сотрудничает со многими фигуристами в рамках своего ледового шоу и знает все о подобных мероприятиях. На днях она была удивлена зарплатами спортсменов из команды Ильи Авербуха. 
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном

Яна Рудковская и Евгений Плющенко поставили не одно ледовое представление. С ними сотрудничает множество фигуристов и олимпийских чемпионов, среди которых, например, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. 

На днях продюсер обратила внимание на разницу в заработке своих артистов и тех, кто работает с Ильей Авербухом. В своем телеграм-канале «Голубь мира» знаменитость раскритиковала фигуриста за то, что тот платит слишком мало Евгении Медведевой.

«По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело. Не все мужики выдерживают столько!» — возмутилась Яна.
«Мы более двух представлений в день никогда не делали. Не представляю, на каких волевых они три шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!» — продолжила Рудковская. 

По заявлению жены Евгения Плющенко, в их последнем шоу «Золушка» Аделина Сотникова и Юлия Липницкая выступали в кутюрных нарядах, а после представлений фигуристок щедро одаривали цветами и подарками. «Они себя чувствуют настоящими принцессами не только на льду, но и в жизни, видимо от этого и работают с нами не первый год», — написала Яна. 

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14 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @rudkovskayaofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images, Persona Stars
Теги

Илья Авербух, Яна Рудковская, Евгения Медведева

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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