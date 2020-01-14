Рудковская раскритиковала Авербуха за прижимистость и низкую зарплату Евгении Медведевой

Яна Рудковская уже не первый год сотрудничает со многими фигуристами в рамках своего ледового шоу и знает все о подобных мероприятиях. На днях она была удивлена зарплатами спортсменов из команды Ильи Авербуха.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном

Яна Рудковская и Евгений Плющенко поставили не одно ледовое представление. С ними сотрудничает множество фигуристов и олимпийских чемпионов, среди которых, например, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая.



На днях продюсер обратила внимание на разницу в заработке своих артистов и тех, кто работает с Ильей Авербухом. В своем телеграм-канале «Голубь мира» знаменитость раскритиковала фигуриста за то, что тот платит слишком мало Евгении Медведевой.

«По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело. Не все мужики выдерживают столько!» — возмутилась Яна.

«Мы более двух представлений в день никогда не делали. Не представляю, на каких волевых они три шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!» — продолжила Рудковская.

По заявлению жены Евгения Плющенко, в их последнем шоу «Золушка» Аделина Сотникова и Юлия Липницкая выступали в кутюрных нарядах, а после представлений фигуристок щедро одаривали цветами и подарками. «Они себя чувствуют настоящими принцессами не только на льду, но и в жизни, видимо от этого и работают с нами не первый год», — написала Яна.