Рудковская раскритиковала Авербуха за прижимистость и низкую зарплату Евгении Медведевой

Яна Рудковская и Евгений Плющенко поставили не одно ледовое представление. С ними сотрудничает множество фигуристов и олимпийских чемпионов, среди которых, например, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая.
На днях продюсер обратила внимание на разницу в заработке своих артистов и тех, кто работает с Ильей Авербухом. В своем телеграм-канале «Голубь мира» знаменитость раскритиковала фигуриста за то, что тот платит слишком мало Евгении Медведевой.
- На днях стало известно, что Илья Авербух платит за одно представление Евгении Медведевой в среднем по 150 тысяч рублейСмотреть галерею
По заявлению жены Евгения Плющенко, в их последнем шоу «Золушка» Аделина Сотникова и Юлия Липницкая выступали в кутюрных нарядах, а после представлений фигуристок щедро одаривали цветами и подарками. «Они себя чувствуют настоящими принцессами не только на льду, но и в жизни, видимо от этого и работают с нами не первый год», — написала Яна.