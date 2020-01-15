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4-летняя дочь Ксении Бородиной сбрила себе бровь

Ксения Бородина часто делится с фолловерами курьезными ситуациями из жизни своей семьи. Так, недавно телеведущая поведала, что ее младшая дочь избавилась от брови.
Ксения Бородина
Ксения Бородина

Ксения Бородина активно ведет соцсети и ежедневно показывает, как проходят ее дни. Нередко в кадр попадают и дочери звезды «Дома-2» — 10-летняя Маруся и 4-летняя Теона. 

Особенно часто Ксения снимает младшую наследницу — мысли и поступки маленьких детей веселят взрослых. 

15 января в микроблоге Бородиной появилось новое видео с дочерью. Как оказалось, недавно Теона... сбрила себе часть брови!

«Ну вот что сказать про этого ребенка. И смех, и грех! Уже все бритвы спрятали, но все равно она нашла», — прокомментировала шалость девочки звездная мама. 

Как оказалось, Теона заметила, как бреется ее папа, и начала за ним активно повторять. 

Телеведущая призналась, что уже заставала дочь у зеркала с бритвой и объясняла ей, что так играть нельзя. Впрочем, малышка не обратила внимания на слова Ксении и все же выполнила задуманное. 

Бородина призналась, что на этот раз ей пришлось отругать дочь, потому что она — любительница притвориться, что не поняла сказанного ей раньше. Кстати, в ролике Теона призналась, что она «глупая», чтобы снискать понимание мамы. «Она у нас актриса», — резюмировала Ксения. 

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15 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @borodylia, @zimamoscow/Instagram
Теги

Ксения Бородина, Маруся Бородина, Курбан Омаров, Теона Омарова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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