4-летняя дочь Ксении Бородиной сбрила себе бровь

Ксения Бородина часто делится с фолловерами курьезными ситуациями из жизни своей семьи. Так, недавно телеведущая поведала, что ее младшая дочь избавилась от брови.

Ксения Бородина

Ксения Бородина активно ведет соцсети и ежедневно показывает, как проходят ее дни. Нередко в кадр попадают и дочери звезды «Дома-2» — 10-летняя Маруся и 4-летняя Теона.

Особенно часто Ксения снимает младшую наследницу — мысли и поступки маленьких детей веселят взрослых.

15 января в микроблоге Бородиной появилось новое видео с дочерью. Как оказалось, недавно Теона... сбрила себе часть брови!

«Ну вот что сказать про этого ребенка. И смех, и грех! Уже все бритвы спрятали, но все равно она нашла», — прокомментировала шалость девочки звездная мама.

Как оказалось, Теона заметила, как бреется ее папа, и начала за ним активно повторять.

Телеведущая призналась, что уже заставала дочь у зеркала с бритвой и объясняла ей, что так играть нельзя. Впрочем, малышка не обратила внимания на слова Ксении и все же выполнила задуманное.

Бородина призналась, что на этот раз ей пришлось отругать дочь, потому что она — любительница притвориться, что не поняла сказанного ей раньше. Кстати, в ролике Теона призналась, что она «глупая», чтобы снискать понимание мамы. «Она у нас актриса», — резюмировала Ксения.