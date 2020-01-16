«Дима не выдержал»: Айза Анохина намекнула на развод с мужем и назвала себя «всероссийской бывшей»

Айзу Анохину все еще называют бывшей женой Гуфа, хотя они расстались семь лет назад. На днях знаменитость призналась, что это настолько надоело ее нынешнему супругу Дмитрию (да и ей самой), что он не выдержал.

Айза Анохина и Гуф

На днях в Инстаграме Алексея Долматова появилось скандальное обращение к экс-депутату Госдумы от Красноярского края Дмитрию Носову. После этого фолловеры стали писать комментарии не только музыканту, но и просить помощи у его бывшей супруги Айзы, которая уже пять лет живет в браке с Дмитрием Анохиным.

Айза и Дмитрий Анохины

35-летняя бизнесвумен объяснила фолловерам, что любит Гуфа только как отца своего ребенка и спасать его от очередной передряги не собирается. У нее давно своя личная жизнь.

Однако из-за постоянных напоминаний о прошлом в звездной паре начались ссоры. На этот раз, кажется, супруги не смогли помириться.

«Этот брак трещит по швам из-за того, что я и так всероссийская бывшая! Я настолько устала от ассоциаций с мужчинами, что вообще не хочу ничего: ни замужества, ни любви — ничего! Я хочу, чтобы мои дети были счастливы! И я сама в состоянии дать им все!» — эмоционально высказалась Анохина.

«Дима не выдержал всего это! Я не выдержала жить с мужчиной, имея сына от другого, кого не люблю уже давно!» — продолжила Айза.

Некоторые поклонники решили, что так знаменитость объявила о своем разводе. Однако многие надеются, что все образуется.



1 2 3 ... 10 Гуф и Айза расстались семь лет назад, однако поклонники до сих пор обсуждают их лавстори

После этого телеведущая записала еще одно обращение к фолловерам, в котором со слезами на глазах попросила не обсуждать ее бывшие и нынешние отношения на просторах Инстаграма. «Я могу разделить свою жизнь на реальную и интернетную, а мои родственники — нет!» — заявила она.