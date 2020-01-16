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«Дима не выдержал»: Айза Анохина намекнула на развод с мужем и назвала себя «всероссийской бывшей»

Айзу Анохину все еще называют бывшей женой Гуфа, хотя они расстались семь лет назад. На днях знаменитость призналась, что это настолько надоело ее нынешнему супругу Дмитрию (да и ей самой), что он не выдержал. 
Айза Анохина и Гуф
Айза Анохина и Гуф

На днях в Инстаграме Алексея Долматова появилось скандальное обращение к экс-депутату Госдумы от Красноярского края Дмитрию Носову. После этого фолловеры стали писать комментарии не только музыканту, но и просить помощи у его бывшей супруги Айзы, которая уже пять лет живет в браке с Дмитрием Анохиным. 

Айза и Дмитрий Анохины
Айза и Дмитрий Анохины

35-летняя бизнесвумен объяснила фолловерам, что любит Гуфа только как отца своего ребенка и спасать его от очередной передряги не собирается. У нее давно своя личная жизнь.

Однако из-за постоянных напоминаний о прошлом в звездной паре начались ссоры. На этот раз, кажется, супруги не смогли помириться. 

«Этот брак трещит по швам из-за того, что я и так всероссийская бывшая! Я настолько устала от ассоциаций с мужчинами, что вообще не хочу ничего: ни замужества, ни любви — ничего! Я хочу, чтобы мои дети были счастливы! И я сама в состоянии дать им все!» — эмоционально высказалась Анохина. 

«Дима не выдержал всего это! Я не выдержала жить с мужчиной, имея сына от другого, кого не люблю уже давно!» — продолжила Айза. 

Некоторые поклонники решили, что так знаменитость объявила о своем разводе. Однако многие надеются, что все образуется. 

  • Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Рэпер Guf (Алексей Долматов)
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    Гуф и Айза расстались семь лет назад, однако поклонники до сих пор обсуждают их лавстори
    Смотреть галерею

После этого телеведущая записала еще одно обращение к фолловерам, в котором со слезами на глазах попросила не обсуждать ее бывшие и нынешние отношения на просторах Инстаграма. «Я могу разделить свою жизнь на реальную и интернетную, а мои родственники — нет!» — заявила она.

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16 января 2020
Текст Авдеева Екатерина
Фото @aizalovesam/Instagram
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Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Жизнь, которую ежедневно выкладывают в Инстаграм, автоматически саморазрушается.

  • Потому что ни один нормальный человек не сможет долго жить с человеком интернета, с трусами наизнанку для всех. По инстаграмму вижу, что только за последний год из моих подписок в 15 блогеров 3 развода. Эти люди всем лапшу на ушу вешают про их счастливую жизнь и крепкие семьи, лучше бы писали меньше, а больше ими занимались. Айзу жалко.

  • Вот так вот. Лишний раз понимаешь, надо уметь дать достаточно любви самой себе, чтобы в поисках неё не связываться с кем попало, а прежде думать с кем связываешься. Однажды спуталась с этим недорэпером, теперь всю жизнь расхлёбывать...

  • Так это единственное достижение Айзы-бывшая жена Гуфа.Чем она ещё известна, перетряхиванием грязного белья в инсте, если только...

  • Гость

    Потому что ни один нормальный человек не сможет долго жить с человеком интернета, с трусами наизнанку для всех. По инстаграмму вижу, что только за последний год из моих подписок в 15 блогеров 3 развода. Эти люди всем лапшу на ушу вешают про их счастливую жизнь и крепкие семьи, лучше бы писали меньше, а больше ими занимались. Айзу жалко.

    Зато потом учат жить, как принимать себя, причём на платных марафонах)

  • У второго мужа комплексы огроменные, хотя и сама Айза странная..

  • Чисто по бабски мне даже жалко её. Это смрадный шлейф от её бывшего мужа ещё долно будет тянуться за ней. Да и общий ребёнок не даст полностью дистанцироваться от прошлого. Короче её реально это з.....о....

  • А чем Айза известна, кроме брака с Гуфом?Cпасибо должна сказать ему за "популярность"

  • Гость

    А чем Айза известна, кроме брака с Гуфом?Cпасибо должна сказать ему за "популярность"

    Согласна, благодаря этому деньги на своей инсте зарабатывает, на своих салонах красоты, а кто б к ней пошел, если б она не была бувшая Гуфа, да никто. Так же как и к сестричке Бузовой, никто б не пошел.

  • Гость

    Жизнь, которую ежедневно выкладывают в Инстаграм, автоматически саморазрушается.

    Вот-вот. Выставляют хизнь напоказ, а потом живут перетряхивая грязные трусы, да ещё и почему-то жалуются.Закрой инсту, так нет, это же основной источник её благополучия(

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