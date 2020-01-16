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«Сосисочные» пальцы принца Чарльза стали причиной абсурдных сплетен о его скорой смерти и завещании

На днях в Globe появилась шокирующая информация: по мнению врачей, принцу Чарльзу осталось жить всего год, а потому он спешно убрал имя Камиллы Паркер Боулз из своего завещания. Можно ли верить этим слухам? Разбираемся вместе. 
Принц Чарльз, Камилла Паркер Боулз
Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз

Статья в издании Globe наделала в Великобритании шуму. В ней указывалось, что «умирающий Чарльз вычеркнул Камиллу из завещания». Смело? Но это еще не все! Начиналась заметка с еще более странного заявления: «Врачи предсказывают, что принц Чарльз не проживет и года, поэтому он вычеркнул свою отчужденную жену Камиллу из завещания и лишил ее наследства в 1,3 миллиарда долларов».

На самом деле, «врачи», о которых написали в таблоиде, — это всего лишь один цитируемый доктор, который никогда не лечил и не консультировал принца Чарльза.

Его выводы сделаны на основании фото, которые предоставил Globe. На снимках из недавней поездки престолонаследника в Индию можно рассмотреть его опухшие пальцы рук. Эксперт издания констатировал «ухудшение сердечной деятельности и скорую смерть». Лихо!

«Чарльз смотрит на пальцы своих рук и ног, которые распухли до размеров больших свиных колбас, и знает, что конец уже близок», — поделился врач. Это довольно любопытное заявление, ведь принц Уэльский сам неоднократно шутил над своими «сосисочными пальцами». Например, во время визита в Австралию в 2012-м. 

Причиной отеков, по мнению более авторитетных экспертов, являются длительные авиаперелеты. Из-за них у принца Чарльза скачет давление.

Но причем тут Камилла? Нападкам она подвергается со дня своей свадьбы с Чарльзом, и вышеупомянутая статья — тому подтверждение. В заметке утверждается, что Камилла Паркер Боулз устроила некие «пьяные беспорядки», потому что она «в ярости» из-за того, что ее вычеркнули из завещания. 

Однако откуда журналистам известно, чьи имена указаны в последней воле принца Чарльза? А слухи о разрыве этой неразлучной пары и вовсе кажутся абсурдными. Рождество Чарльз и Камилла отпраздновали вместе, в Сандрингеме, вместе с другими членами королевской семьи. А в прошлые выходные они оба улыбались фотографам по дороге в церковь. Так что и здесь издание погрешило против истины. Но, разумеется, все эти домыслы сделали свое дело, ведь рейтинг Globe после публикации заметки значительно вырос. 

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16 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Принц Чарльз, Камилла Паркер Боулз

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Желтая пресса, медиа у них и правда диковаты в своих замашках. Как можно человеку смерть предрекать и наследство разбирать? Дичь полная. После всех историй, Дианы, Гарклов и прочие обсуждения разного рода "травли", начинаю думать, что там реально полный жвах с прессой.

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