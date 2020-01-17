51-летнюю Светлану Бондарчук вывели из себя хейтеры, критикующие женщин в возрасте

Светлана Бондарчук честно ведет свой Инстаграм: журналистка редко ретуширует снимки и даже не скрывает свои параметры. При этом она смело показывается без косметики и ни капельки не комплексует по этому поводу.
«Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины? Что это: зависть, желания перенести свои комплексы и несчастья на других, ханжество или просто глупость?» — эмоционально высказалась знаменитость.
К слову, ее поддержало немало звездных подруг. В комментариях отметились Марина Газманова, Яна Рудковская, Оксана Лаврентьева, Снежана Георгиева, Наталья Подольская и многие другие. Каждая из женщин высказала свое мнение: кто-то связал это явление с неуверенностью в себе, кто-то — с глупостью и недалеким умом, кто-то — с невоспитанностью. Тем не менее все сошлись на том, что эйджизму не место в 21 веке.