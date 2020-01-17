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51-летнюю Светлану Бондарчук вывели из себя хейтеры, критикующие женщин в возрасте

Светлана Бондарчук не стесняется показаться без косметики и при этом выглядит роскошно. Однако многие поклонники все равно находят, за что ее покритиковать. Например, за возраст.
Светлана Бондарчук <br>
Светлана Бондарчук 

Светлана Бондарчук честно ведет свой Инстаграм: журналистка редко ретуширует снимки  и даже не скрывает свои параметры. При этом она смело показывается без косметики и ни капельки не комплексует по этому поводу. 

Однако фолловеры все же нашли, к чему придраться — к ее возрасту. 51-летняя Бондарчук не выдержала и обратилась к хейтерам.

«Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины? Что это: зависть, желания перенести свои комплексы и несчастья на других, ханжество или просто глупость?» — эмоционально высказалась знаменитость.

  • Светлана Бондарчук
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    Совсем недавно Светлана Бондарчук опубликовала весьма откровенный снимок
    Смотреть галерею

К слову, ее поддержало немало звездных подруг. В комментариях отметились Марина Газманова, Яна Рудковская, Оксана Лаврентьева, Снежана Георгиева, Наталья Подольская и многие другие. Каждая из женщин высказала свое мнение: кто-то связал это явление с неуверенностью в себе, кто-то — с глупостью и недалеким умом, кто-то — с невоспитанностью. Тем не менее все сошлись на том, что эйджизму не место в 21 веке.

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17 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @a030aa/Instagram
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Светлана Бондарчук

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Да потому что она раздражает. Вечно оголяется не по возрасту и давит из себя секс, что в 51 год просто смешно, тем более на весь белый свет. Если есть желающие ее ахать, пусть перед ними в приватной обстановке оголяется. А обычным людям смотреть на дряблые телеса климатеричной тетки так себе удовольствие. Тем более внешне она далеко не Моника Белуччи, хотя даже Моника в возрасте за 50 уже далеко не торт.

  • И в 21 веке и в любом другом, 20 - это 20, а 50 - это 50. Просто надо быть умнее и самой свой возраст принимать, прежде всего. Тогда и проблем не будет. А то всеми силами косят под малолеток, чуть ли не слюнявчики надевают, потом обижаются, что над ними смеются.

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