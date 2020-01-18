Лера Кудрявцева: «Людмила Поргина не верит, что Николай Караченцов ей изменял»

18 января гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет вдова Николая Караченцова, актриса театра и кино Людмила Поргина. Она откровенно расскажет, что думает по поводу его предполагаемых измен, а также найдет в себе силы посмотреть в глаза женщине, которая называет себя любовницей актера.

«Любить иных — тяжелый крест», – писал Борис Пастернак. Особенно тяжело любить знаменитого артиста, о романе с которым мечтают миллионы поклонниц. Когда Николай Караченцов был молод, поклонницы не давали ему прохода. Многим девушкам казалось, что они смогут заинтересовать актера, что он потеряет голову и увлечется. Однако Караченцов был женат, причем женат счастливо и очень любил свою жену…



Эта история началась, конечно же, в театре. Когда Людмила и Николай познакомились, оба были несвободны и даже не помышляли о романе. Однако частые встречи в театральных стенах делали свое дело, и Людмила все чаще ловила на себе заинтересованные взгляды знаменитого артиста. Наконец она не выдержала и, как пушкинская Татьяна, первой призналась в любви. Людмиле, в отличие от Татьяны, повезло — ее чувства оказались взаимными.

Популярный артист нравился не одной только Людмиле. Поклонницы сходили по Караченцову с ума, писали своему кумиру письма, мечтали выйти за него замуж. Тот факт, что артист уже женат, влюбленных девушек не останавливал. Одну из них разыскали редакторы программы «Секрет на миллион». Женщина, которая уверяет, что у нее с Караченцовым был роман, пришла ко мне в студию, чтобы честно обо всем рассказать.

Вдова артиста встретила предполагаемую любовницу Караченцова в штыки.

«Ложь! Ложь! Ложь!» — кричала Людмила, когда моя вторая гостья пыталась рассказать об отношениях со знаменитым артистом. — «Зачем вы писали письма? Зачем называли меня сволочью? У вас есть совесть, мораль?»



«А у вас, которая читает чужие письма, она есть?» — парировала соперница, которая не собиралась сдавать свои позиции.

А я… Я даже не знала, как реагировать в такой ситуации, как найти правильные слова, чтобы успокоить обеих женщин. Я понимала, как сильно каждой из них хотелось быть единственной в жизни Караченцова.



Николая Караченцова нет с нами уже почти два года. Однако забыть его совершенно невозможно. Людмила Поргина держится блестяще, она следит за собой и не опускает рук. И все же совершенно очевидно, что вместе с любимым мужем она потеряла часть себя. И ничего изменить, к сожалению, уже нельзя.

Этот эфир стал для меня особенным: я в очередной раз поняла, что на свете нет ничего, важнее любви. Что ради нее одной, пожалуй, и стоит жить. А еще я подумала о том, что настоящая любовь не заканчивается никогда. Людмила Поргина продолжает доказывать эту нехитрую теорему, ведь она до сих пор любит мужа. И сейчас, когда его уже не рядом, любит его еще нежнее и глубже.