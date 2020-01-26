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Тихоня Рэгланд: почему британцы уверены, что мама Меган Маркл склонила Сассексов к переезду

После свадьбы Сассексов Дория Рэгланд практически не интересовала СМИ, а между тем фигура она примечательная. В связи с «Мегзитом» британские журналисты провели расследование и выяснили, что теща принца Гарри оказала на него огромное влияние и стала для него «заменой Елизаветы II». 
Дория Рэгланд, Меган Маркл и принц Гарри
Дория Рэгланд, Меган Маркл и принц Гарри

Во время бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри Дория Рэгланд привлекла к себе всеобщее внимание: скромная, сдержанная, с легкой улыбкой и опущенными глазами эта женщина сидела у самого края скамьи в церкви — прекрасный образец достойной матери. Британцы, ровно как и американцы, были очарованы Дорией и не сомневались, что Меган передались все ее лучшие качества. 

Она — инструктор по йоге, подвижник здорового образа жизни, любительница собак и участница благотворительных марафонов.

При этом живет простой и тихой жизнью и не стремится, в отличие от Томаса и Саманты Маркл, к известности. Многие были уверены, что после переезда в Великобританию герцогиня Сассекская перевезет свою мать к себе, однако Дория отвергла эту возможность и осталась дома, в Америке.

Маленькая Меган Маркл и Дория Рэгланд
Маленькая Меган Маркл и Дория Рэгланд

После скандала вокруг «Мегзита» журналистам удалось выяснить, что принц Гарри часто обращался к своей свекрови за советом. По словам источников, близких к Сассексам, во время зимних праздников он спрашивал именно у Рэгланд, как ему лучше поступить: уезжать из страны и, если да, куда именно? Она, судя по всему, ему ответила. 

«Дория как королева — она ​​никогда не жалуется и ни перед кем не отчитывается», — поделился инсайдер, знающий ее лично.

И правда, только на первый взгляд кажется, что эта женщина с непростой судьбой — безобидный и наивный цветок. «У нее внутри стальной стержень, и вам лучше ее опасаться», — заявил знакомый Рэгланд. 

По мнению СМИ, Дория сразу заменила принцу Гарри его покойную мать. Он нуждался в тепле, заботе, искренности и откровенных разговорах. В чопорной Великобритании такого отношения добиться непросто. А Рэгланд сразу окружила зятя по-американски простым материнским вниманием.

Когда должен был родиться Арчи Харрисон, Сассексы вызвали Дорию по телефону — и та тут же прилетела, вооружившись знаниями о специальной техники йоги для беременных. Втроем они выполняли дыхательные упражнения и асаны так, что Меган полностью избавилась от напряжения в теле. Согласитесь, трудно представить, чтобы Камилла Паркер Боулз пошла на такой шаг!

Дория прекрасно понимает, как страдают ее дочь и зять от внимания прессы, а потому нечасто с ними видится, но ежедневно созванивается по телефону.

И разговоры между ними отнюдь не сентиментальные. По крайней мере, так считают журналисты Daily Mail. Они выяснили со ссылкой на свои источники, что Дория стала главным тайным советчиком в жизни Сассексов. Она обладает железной волей и большими амбициями. Еще в школе она протестовала против угнетения прав темнокожего населения и с детства воспитывала в Меган стойкость и непоколебимость.

Дория Рэгланд
Дория Рэгланд

«Никогда не отдавай ничего бесплатно», — наставляла ее Рэгланд. Для Дории этот постулат был средством для выживания. Никто не мог обеспечить ей счастливое детство (ее мать умерла очень рано) и успешную карьеру, она должна была строить свою жизнь в одиночку, без связей и денег. Казалось бы, что плохого в том, чтобы ценить себя и свой труд? Не работать за бесценок, стремиться к лучшей жизни... Но многие уверены, что именно идея «никогда не отдавать ничего бесплатно» сослужила для Меган злую службу. 

Теперь герцогиню Сассекскую, которая, как и ее мать, стремится к независимости и политической активности, обвиняют в корысти, эгоизме и тщеславии.

В этом плане Дория Рэгланд стала серым кардиналом, направляющим и помогающим дочери обрести желанную свободу, успех и социальную активность. А Гарри, по мнению инсайдеров, тоже нашел в этой сильной женщине опору. Недополучив материнской любви, он, возможно, был рад, что нашелся кто-то «взрослый», способный дать ему дельный совет, понять его и утешить. В скором времени «железная леди» вытеснила из его жизни и Елизавету II. По характеру они схожи, кажутся довольно мягкими и безобидными, но вместе с тем тверды и непреклонны в своем решении.

  • Принц Гарри
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    По мнению западных СМИ, Дория Рэгланд сыграла большую роль в переезде Сассексов
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Разумеется, не стоит забывать, что все это — лишь версии анонимных источников, которые пока невозможно подтвердить. И все же британцы все чаще обращают внимание на «тихоню Рэгланд» и все больше склоняются к мнению, что именно она, апологет свободной и независимой жизни, склонила Сассексов к переезду. 

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26 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
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Дория Рэгланд

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Дория небось и не в курсе, что про нее британцы насочиняли. Советы если и давались, то без свидетелей. А тут прямо дословное цитирование. Смех.

  • ну один раз свекровь на тещу исправили, а еще по тексту?

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