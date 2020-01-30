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«Ее разум угасает»: 19-летняя дочь Михаила Ефремова рассказала всю правду о матери-алкоголичке и своих диагнозах

Анна-Мария Ефремова борется с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством, посещает психиатра и говорит о себе в мужском роде. На днях девушка откровенно заявила о своих непростых отношениях с матерью и объяснила, почему больше не хочет ее видеть. 
Анна-Мария Ефремова с отцом Михаилом
Анна-Мария Ефремова с отцом Михаилом

«Вздыхаю и снова проговариваю про себя: не мое будущее, не мое настоящее, не стану такой, не обязательно общаться. Ее лицо искажает уродливое подобие флиртующей улыбки, она встает в кривую позу. От нее несет алкоголем на половину улицы», — пишет Анна-Мария Ефремова про свою мать.

В течение последних нескольких дней наследница актера публикует подробные записи (полувоспоминания, полурассуждения) о своих отношениях с родителями и о том, как это повлияло на ее жизнь.

Не скрывая шокирующих подробностей и не боясь резких выражений, Анна-Мария откровенно признается: психиатр диагностировал ей посттравматическое стрессовое расстройство и депрессию. До этого была череда других диагнозов, начиная от синдрома дефицита внимания, заканчивая биполярным аффективным расстройством. 

Михаил Ефремов с Ксенией Качалиной
Михаил Ефремов с Ксенией Качалиной

«Все прошлые аббревиатуры уступили место новой и понятной. Такой, которая должна была пояснить, что со мной происходит», — поделилась девушка. Узнав о новом диагнозе, она решила действовать и предать свою историю огласке. 

Она публично обвинила свою мать Ксению Качалину в алкоголизме, невнимании по отношению к себе и поведала, что уже давно придумывала для отца отговорки, чтобы не встречаться всей семьей.

«Все имело удобное объяснение. Неудобным был я. А еще неудобна моя мать. Мне теперь не больно ее видеть и не приходиться придумывать для отца новый повод избежать встречи. Ее лицо уже не вызывает страха или какого-то стремления сжаться, занимая как можно меньше места. Только в декабре 2019 года мне перестало быть больно», — призналась Анна-Мария, говоря о себе в мужском роде.

Девушка рассказала, что при редких встречах с пьяной экс-супругой Михаил Ефремов пытается разговаривать с ней, «как с маленьким ребенком». Однако в ответ получает лишь насмешку. «Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже», — поведала Ефремова. 

Однако и с отцом у девушки отношения не складываются. Во время редких встреч в «ресторанах средней ценовой категории» актер задает дочери «дежурные» вопросы об учебе. По словам Анны-Марии, приходится «стараться говорить ему правду». Памятуя о непростой наследственности, Ефремова старается обходить стороной алкогольные напитки. Пока неизвестно, как дальше сложится судьба этой девушки, но многие уверены — у нее все получится. 

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30 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото @amefremova/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
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Михаил Ефремов

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Прекрасный ребенок. Сильная девочка, которой по плечу преодолеть и такой опыт. Очень низкий старт в психологическом плане. Но она взлетит.

  • Что Качалина спивается, известно давным-давно, увы( жаль девочку, хорошо, что у Ефремова нашлось жильё для неё. А Качалина... какая красавица была в "Дикой любви", глаз не оторвать...

  • зачем сор из избы выносить? Хайпануть решила. Бесят такие, "жертвы"

  • Да там и так понятно,что мать,что отец,на одной алковолне,а девочка скорее всего не хочет походить на мать внешне,вот и говорит о себе в мужском роде,как бы истребляя изнутри эту женственность.

  • Бедная девочка. Мама пьет, папа тоже не просыхает, - нелегко ей в жизни пришлось. Только странно, что маму она осуждает, а папу - нет.

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Гость 2020-01-20 13:14:00
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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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Ещё раз убеждаюсь, что молодое поколение мужчин слабохарактерный и безответственные, поиграл называется в семью, родил ребенка, не понравилось, разошлись. Сейчас многие любят жить для себя, чтоб только его не трогали и ничего не предъявляли,эгоисты одним словом .
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Плохой профайлер. Нигде не вижу отстраненности Питта. Явно не первый раз они видятся и общаются за последнее время, иначе в принципе не было бы такой встречи и объятий на камеру.Ничего не могу сказать про любовь и какое-то возрождение, но теплые чувства между ними точно есть. Оба выросли, прошли через многое. Люди в принципе меняются, и если у них и будут отношения, то совсем на новом уровне - без надрыва, ревности, скуки.
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