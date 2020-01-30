«Ее разум угасает»: 19-летняя дочь Михаила Ефремова рассказала всю правду о матери-алкоголичке и своих диагнозах

Анна-Мария Ефремова борется с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством, посещает психиатра и говорит о себе в мужском роде. На днях девушка откровенно заявила о своих непростых отношениях с матерью и объяснила, почему больше не хочет ее видеть.

Анна-Мария Ефремова с отцом Михаилом

«Вздыхаю и снова проговариваю про себя: не мое будущее, не мое настоящее, не стану такой, не обязательно общаться. Ее лицо искажает уродливое подобие флиртующей улыбки, она встает в кривую позу. От нее несет алкоголем на половину улицы», — пишет Анна-Мария Ефремова про свою мать.



В течение последних нескольких дней наследница актера публикует подробные записи (полувоспоминания, полурассуждения) о своих отношениях с родителями и о том, как это повлияло на ее жизнь.

Не скрывая шокирующих подробностей и не боясь резких выражений, Анна-Мария откровенно признается: психиатр диагностировал ей посттравматическое стрессовое расстройство и депрессию. До этого была череда других диагнозов, начиная от синдрома дефицита внимания, заканчивая биполярным аффективным расстройством.

Михаил Ефремов с Ксенией Качалиной

«Все прошлые аббревиатуры уступили место новой и понятной. Такой, которая должна была пояснить, что со мной происходит», — поделилась девушка. Узнав о новом диагнозе, она решила действовать и предать свою историю огласке.



Она публично обвинила свою мать Ксению Качалину в алкоголизме, невнимании по отношению к себе и поведала, что уже давно придумывала для отца отговорки, чтобы не встречаться всей семьей.

«Все имело удобное объяснение. Неудобным был я. А еще неудобна моя мать. Мне теперь не больно ее видеть и не приходиться придумывать для отца новый повод избежать встречи. Ее лицо уже не вызывает страха или какого-то стремления сжаться, занимая как можно меньше места. Только в декабре 2019 года мне перестало быть больно», — призналась Анна-Мария, говоря о себе в мужском роде.



Девушка рассказала, что при редких встречах с пьяной экс-супругой Михаил Ефремов пытается разговаривать с ней, «как с маленьким ребенком». Однако в ответ получает лишь насмешку. «Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже», — поведала Ефремова.



Однако и с отцом у девушки отношения не складываются. Во время редких встреч в «ресторанах средней ценовой категории» актер задает дочери «дежурные» вопросы об учебе. По словам Анны-Марии, приходится «стараться говорить ему правду». Памятуя о непростой наследственности, Ефремова старается обходить стороной алкогольные напитки. Пока неизвестно, как дальше сложится судьба этой девушки, но многие уверены — у нее все получится.