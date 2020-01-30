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Настюшка «Опасность» в деле: 28-летняя Ивлеева предстала в ультрамини и с черным каре

Телеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева снова удивляет. На этот раз она предстала этакой дерзкой штучкой с черными короткими волосами и ярким мейком.

Красавица-Настя в последнее время часто меняет цвет и длину волос. То привычная для всех блондинка в один момент превращается в «девушку пепси» с синей шевелюрой, то бросается во все тяжкие и делает ярко-розовое каре.

Не прошло и недели после последнего преображения, как она вновь решила сразить всех наповал, в этот раз — короткими черными волосами. Такой Ивлееву мы еще не видели!

«To be different is to be free», — подписала фотографию видеоблогер.

Анастасия недавно начала заниматься английским языком с репетитором, и теперь везде старается ввернуть иностранную фразу.

Не только поклонники Ивлеевой, но и звезды уже начали активно комментировать образ телеведущей. «Аааааа, ты что делаешь???» — пишет Насте концертный директор Ульяна Почеко (Ульяна Банана).

Смена имиджа вошла у Насти в привычку. Голливудские локоны были, ярко-красные и даже кислотно-салатовые волосы тоже все оценили. И правильно! Теперь будем ждать новых сюрпризов от Настюшки «Опасность».

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30 января 2020
Текст Анна Федорова
Фото @_agentgirl, @nastyaivleeva, @bogdanov.ph/Instagram
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Настя Ивлеева

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • отписалась! Не понимаю от куда у нее миллионы подписчиков! Неинтересная, шутки ее не смешные. Видимо оказалась в нужное время и в нужном месте! кто то и зачем то ее талкает!

  • Анна Федорова, «красавица Настя» пишется не через дефис. Вот «Настя-красавица» - да.

  • 28?! я думала ей не меньше 35, лол

  • согласна. Ее инстаграмм жуткий

  • Согласна, маникюрщица

  • Оо

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