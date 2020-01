Настюшка «Опасность» в деле: 28-летняя Ивлеева предстала в ультрамини и с черным каре

Телеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева снова удивляет. На этот раз она предстала этакой дерзкой штучкой с черными короткими волосами и ярким мейком.

Красавица-Настя в последнее время часто меняет цвет и длину волос. То привычная для всех блондинка в один момент превращается в «девушку пепси» с синей шевелюрой, то бросается во все тяжкие и делает ярко-розовое каре.

Не прошло и недели после последнего преображения, как она вновь решила сразить всех наповал, в этот раз — короткими черными волосами. Такой Ивлееву мы еще не видели!

«To be different is to be free», — подписала фотографию видеоблогер.