Возвращение Шакиры на сцену, Джей Ло на пилоне и триумф ее 11-летней дочери: как прошел Super Bowl 2020

Они сделали это! Шакира и Дженнифер Лопес приняли участие в «Суперкубке», исполнив свои самые известные танцевальные хиты.



2 февраля. Майами. Стадион Hard Rock Stadium. Небо освещает мощнейший фейерверк — тысячи людей собрались на ежегодный главный матч сезона по американскому футболу Super Bowl 2020. В этом году в финале играли «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс». За матчем следили лишь фанаты американского футбола, мы же ждали появления двух главных звезд вечера — Шакиры и Дженнифер Лопес.



«Так круто, что мы, две латиноамериканки, будем выступать на Super Bowl 2020. У меня мурашки по коже от этой мысли! В наших номерах будет много энергии, драйва и милых моментов. Я хочу, чтобы все были удивлены…» — делилась Джей Ло на пресс-конференции, прошедшей 30 января. Спустя два дня мир увидел это фантастическое шоу.

Первой на сцену вышла Шакира. Смеем предположить, что на это было две причины. Во-первых, данное выступление можно считать своеобразным камбэком артистки. Последние пару лет она практически не выступала — в 2017-м у звезды начались проблемы со связками, и врачи настоятельно порекомендовали ей сократить свой гастрольный график



А во-вторых, в этот день — 2 февраля — Шакира принимала поздравления с 43-летием. Интересно, был ли на стадионе возлюбленный звезды Жерар Пике? Ему в этот день исполнилось 33 года.

Певица была бесподобна! Как и ее платье-трансформер Dundas, которое во время выступления «развалилось» на топ и юбку. Оцените сами.

Ну а потом шест, кожаное боди, Она! Дженнифер Лопес мечтала принять участие в Halftime Show с 1996 года, когда она увидела выступление Дайаны Росс. Прошло каких-то 24 года, и вот Дженнифер стоит перед ревущей толпой и готова показать класс.

Под конец выступления к Дженнифер присоединилась ее 11-летняя дочь Эмма. Смеем сказать одно — звезда родилась! Девочка не в первый раз выходит на сцену, но именно это выступление можно назвать ее боевым крещением.

Эмма исполнила Let's get Loud в дуэте с мамой и под аккомпанемент Шакиры, переодевшейся в золотое платье и мощно отбивающей на барабанах.



Это было круто! Это было незабываемо! Всего каких-то 15 минут, но о них в ближайшие несколько дней будет говорить весь мир.

