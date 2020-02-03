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Возвращение Шакиры на сцену, Джей Ло на пилоне и триумф ее 11-летней дочери: как прошел Super Bowl 2020

Они сделали это! Шакира и Дженнифер Лопес приняли участие в «Суперкубке», исполнив свои самые известные танцевальные хиты.

2 февраля. Майами. Стадион Hard Rock Stadium. Небо освещает мощнейший фейерверк — тысячи людей собрались на ежегодный главный матч сезона по американскому футболу Super Bowl 2020. В этом году в финале играли «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс». За матчем следили лишь фанаты американского футбола, мы же ждали появления двух главных звезд вечера — Шакиры и Дженнифер Лопес. 

«Так круто, что мы, две латиноамериканки, будем выступать на Super Bowl 2020. У меня мурашки по коже от этой мысли! В наших номерах будет много энергии, драйва и милых моментов. Я хочу, чтобы все были удивлены…» — делилась Джей Ло на пресс-конференции, прошедшей 30 января. Спустя два дня мир увидел это фантастическое шоу.

Первой на сцену вышла Шакира. Смеем предположить, что на это было две причины. Во-первых, данное выступление можно считать своеобразным камбэком артистки. Последние пару лет она практически не выступала — в 2017-м у звезды начались проблемы со связками, и врачи настоятельно порекомендовали ей сократить свой гастрольный график

А во-вторых, в этот день — 2 февраля — Шакира принимала поздравления с 43-летием. Интересно, был ли на стадионе возлюбленный звезды Жерар Пике? Ему в этот день исполнилось 33 года. 

Певица была бесподобна! Как и ее платье-трансформер Dundas, которое во время выступления «развалилось» на топ и юбку. Оцените сами.

Ну а потом шест, кожаное боди, Она! Дженнифер Лопес мечтала принять участие в Halftime Show с 1996 года, когда она увидела выступление Дайаны Росс. Прошло каких-то 24 года, и вот Дженнифер стоит перед ревущей толпой и готова показать класс.

Под конец выступления к Дженнифер присоединилась ее 11-летняя дочь Эмма. Смеем сказать одно — звезда родилась! Девочка не в первый раз выходит на сцену, но именно это выступление можно назвать ее боевым крещением.

Эмма исполнила Let's get Loud в дуэте с мамой и под аккомпанемент Шакиры, переодевшейся в золотое платье и мощно отбивающей на барабанах. 

Это было круто! Это было незабываемо! Всего каких-то 15 минут, но о них в ближайшие несколько дней будет говорить весь мир. 

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03 февраля 2020
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
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Дженнифер Лопес, Шакира

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2 комментария Добавить комментарий
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  • не только у наших "звезд" есть страсть к протаскиванию своих отпрысков на сцену. очень радует, что не у всех.

  • Шакира даже на голову ниже Лопес.. Она уходила потому что проблемы серьезные у ее младшего сына со здоровьем. А её молодой, на 10 лет моложе, "возлюбленный ",который после 10 лет отношений и двух детей все еще просто возлюбленный и правда не пришел поддержать "возлюбленную"..Я думаю-не получится у Шакиры камбэка. Погрустнел, пополнела, огонь потух. Больной ребенок и подобный "возлюбленный " никак оптимизма и огня не прибавляют.

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