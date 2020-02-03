С необычного ракурса похудевшая Наталья Фриске выглядит как модель с бесконечными ногами

Похоже, младшая сестра Жанны Фриске сильно скучает по Шри-Ланке, сидя в промозглой Москве — в Инстаграме она регулярно делится сочными фотографиями в бикини. Подписчики же не устают осыпать Наталью комплиментами. Не остался незамеченным и новый пост звезды.
Большая часть публики оценила фигуру Фриске. «Сногсшибательно красива», — написал один из подписчиков. Не обошлось и без диванных критиков, которые не только посчитали снимок «неудачной карикатурой», но и начали учить девушку правильно фотографироваться.
Стоит отдать должное Наталье, на критику она реагировала спокойно и с юмором: «Как говорится ''на вкус и цвет''».
Звезда не скрывает, что стремится поскорее сбросить лишние килограммы (где она нашла их?) и подкачать фигуру. Под одним из своих фото она озвучила свой рост и вес: 174 см и 65 кг. Любуемся и берем пример.