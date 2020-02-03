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С необычного ракурса похудевшая Наталья Фриске выглядит как модель с бесконечными ногами

33-летняя Наталья Фриске опубликовала фотографию в купальнике и похвасталась подтянутой фигурой. Внимательно изучаем и берем на заметку, как нужно позировать. 

Похоже, младшая сестра Жанны Фриске сильно скучает по Шри-Ланке, сидя в промозглой Москве — в Инстаграме она регулярно делится сочными фотографиями в бикини. Подписчики же не устают осыпать Наталью комплиментами. Не остался незамеченным и новый пост звезды.

«Главное выбрать правильный ракурс для фото», — подписала Наталья снимок.

Большая часть публики оценила фигуру Фриске. «Сногсшибательно красива», — написал один из подписчиков. Не обошлось и без диванных критиков, которые не только посчитали снимок «неудачной карикатурой», но и начали учить девушку правильно фотографироваться.

Стоит отдать должное Наталье, на критику она реагировала спокойно и с юмором: «Как говорится ''на вкус и цвет''».

Звезда не скрывает, что стремится поскорее сбросить лишние килограммы (где она нашла их?) и подкачать фигуру. Под одним из своих фото она озвучила свой рост и вес: 174 см и 65 кг. Любуемся и берем пример.

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03 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото @friske_natalia/Instagram
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Наталья Фриске

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