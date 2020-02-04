Стало известно, почему Жерар Пике пропустил выступление Шакиры на «Суперкубке» в ее день рождения

2 февраля зрители «Суперкубка» стали свидетелями фееричного выступления двух суперзвезд — 43-летней Шакиры и 50-летней Джей Ло. Артистки поразили публику своим ярким и зажигающим представлением. Похоже, это шоу еще долго не смогут забыть!
Для Шакиры это знаменательное событие стало двойным праздником — в этот день ей исполнилось 43 года.
Не было в этот вечер рядом лишь Жерара Пике — давнего бойфренда Шакиры и отца ее детей. Почему? Ответ очень прост: в этот день футболист играл в матче «Барселона — Леванте» в Испании.
Более семи тысяч километров отделяли пару. Звезды не смогли провести этот день вместе и поздравить друг друга с днем рождения. Ведь 2 февраля защитник клуба «Барселона» также принимал поздравления — ему исполнилось 33 года.
И все же для них обоих этот день стал крайне удачным. Шакира триумфально вернулась на сцену, а Жерар вместе с футбольной командой одержал победу в матче.