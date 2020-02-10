Почетный гость: Филипп Киркоров посетил «Оскар-2020»

Все могут короли, особенно короли отечественной поп-музыки. Вот Филипп Киркоров, например, получил билет на «Оскар» и вместе с Алисой Лобановой отправился на церемонию награждений в Лос-Анджелес.

Ни одно знаменательное событие отечественной эстрады не обходится без ее короля Филиппа Киркорова. Похоже, влияние звезды распространилось и на Голливуд — он стал почетным гостем 92-й церемонии награждений премии «Оскар».



Наряду с Хоакином Фениксом, Эминемом, Рене Зеллвегер и другими селебрити на ковровой дорожке блистал Филипп Киркоров вместе с Алисой Лобановой.



Король поп-музыки записывал инстаграм-истории, с удовольствием позировал фотографам и общался со своей спутницей. «У кого-то были сомнения, что нас может здесь не быть?» — с улыбкой на лице спросил Киркоров Лобанову. Действительно, сомнения здесь неуместны!