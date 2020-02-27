«Рак с тобой навсегда»: как живут звезды, к которым вернулась болезнь

Такие разные женщины, такие разные судьбы. Объединяет их лишь одно — онкология, с которой пришлось столкнуться не один, а два раза и даже и больше. Рассказываем о популярных персонах, которые продолжают борьбу со страшной болезнью, несмотря ни на что.

Шеннен Доэрти с мужем

«Почему именно я?» — спрашивает у Вселенной каждый человек, который сталкивается с онкологическим заболеванием. А некоторым приходится проходить через этот ад не единожды. В новом материале Woman.ru рассказываем истории четырех отважных и знаменитых женщин, которым приходилось собирать волю и остатки надежды в кулак и бросать вызов раку несколько раз.

Шеннен Доэрти

В 2015-м году звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти объявила, что у нее диагностировали рак груди — страшный диагноз, с которым, по статистике, сталкивается 1 женщина из 8.

«Да, у меня рак груди, и сейчас я прохожу необходимое лечение. Я продолжаю правильно питаться, тренироваться и остаюсь позитивной. Благодарю свою семью, друзей и докторов за их поддержку. И, конечно, моих поклонников, которые оставались рядом со мной», — рассказала Доэрти изданию People.

Актриса не скрывала ничего, что касалось ее диагноза, и выкладывала в Инстаграм фото без волос, чтобы показать всем людям, страдающим от рака, что они не одни.

Спустя два года страданий и болезненных процедур Доэрти объявила радостную новость: она вошла в стадию ремиссии. Рак отступил.

В октябре 2017-го Шеннен написала честный пост о борьбе с болезнью, в котором есть фраза «Рак с тобой навсегда». Кто же знал, что она окажется пророческой.

В начале 2020-го Доэрти огорошила всех печальным признанием: рак вернулся. У нее четвертая стадия. В студии шоу «Доброе утро, Америка» актриса, глотая слезы, сказала: «Это горькая пилюля, которую сложно проглотить. Я ошарашена. Я очень напугана».

Шеннен добавила: «У меня бывают дни, в которые я думаю: ''Почему это случилось именно со мной?'' Но потом я думаю, а почему это должна быть не я? Кто этого заслуживает? Никто из нас».

Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» призналась, что не хотела рассказывать поклонникам о рецидиве, однако потом поменяла свое решение: «Я предпочла, чтобы люди услышали эту новость от меня».

Шеннен в это сложное время поддерживают муж и мама, а также миллионы поклонников во всем мире, которые верят, что звезда сможет побороть рак и во второй раз.

Кристина Кузьмина

Дважды с одним и тем же диагнозом столкнулась и наша соотечественница, актриса театра и кино Кристина Кузьмина. Звезде фильмов «Мы из будущего — 2» и сериала «Адъютанты любви» диагностировали онкологию в 2013 году. Актриса тогда перенесла операцию, и болезнь отступила. Ненадолго.

Летом 2017-го врачи сказали Кристине, что рак вернулся. А это означало лишь одно — ей пришлось вытерпеть все ужасы лечения по второму разу.



«Пять лет назад у меня уже случился рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло... А если говорить про этот случай. Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия...» — рассказывала Кузьмина.

Дочь актрисы Агриппина-Аграфена, которую Кристина родила в браке с режиссером Дмитрием Месхиевым в 2010 году, знала о том, что ее мама больна. Ей было уже семь лет, и она понимала, что Кузьминой не просто так пришлось отстричь роскошную копну волос. «Первое время для нее было шоком видеть маму в таком виде. Не знаю, правильно или нет говорить ребенку о раке, но дочка меня поддерживает», — откровенно заявила артистка.

Кузьмина даже нашла плюсы в своем положении: «Я в невероятном количестве поглощала всякую калорийную пищу, вкусности. Это было очень здорово! Ты совершенно не поправляешься. Это классно!» Правду говорят, что везде и всегда нужно искать хорошее.

Второй рак также вошел в стадию ремиссии, однако Кристина не уверена, что теперь может окончательно расслабиться: «Это так сильно подрезает крылья, ты не можешь ничего гарантировать сама себе».

Оливия Ньютон-Джон

Культовая актриса и певица Оливия Ньютон-Джон знакома многим по легендарной роли Сэнди в киномюзикле «Бриолин». Артистка, которой сейчас уже 71 год, столкнулась с раком не один, и даже не два, а целых три раза!

Впервые страшное слово «онкология» она услышала в 1992 году — звезде диагностировали рак груди. Тогда артистка смогла победить болезнь, но далось этой ей очень нелегко: пришлось прибегнуть к процедуре частичной мастэктомии и реконструкции.

Рак отступил на долгие 20 лет. Но не навсегда.

В 2013-м Оливии снова пришлось лечиться от онкологии, и она сделала это тайно. «Я просто подумала… Это моя жизнь. И я решила держать это при себе», — рассказала несколькими годами позднее Ньютон-Джон.

Спустя еще пять лет Оливия рассказала, что недуг вернулся к ней в третий раз, и сразу на четвертой стадии, причем рак молочной железы дал метастазы в крестцовый отдел позвоночника, из-за чего актриса постоянно испытывала боль. Ньютон-Джон, впрочем, оказалась упрямее — уже два года она яростно борется с раком и сдаваться не собирается. Совсем недавно она рассказала, что у нее «все просто прекрасно», и улыбалась при этом так лучезарно, что не поверить ей было невозможно.

Кстати, Оливия не только сама победила онкологию, но и старается помочь сделать это другим. В 2012 году она основала центр по изучению рака под Мельбурном.

Кэти Бейтс

Звезда Голливуда Кэти Бейтс, которую все знают по роли мамы Эми в «Теории большого взрыва», столкнулась с онкологией дважды, причем, ей диагностировали два разных вида рака с разницей в девять лет.

Сначала, в 2003-м, звезда экрана узнала, что у нее рак яичников. Тихо, спокойно и без лишней шумихи Кэти начала лечение и справилась с болезнью, а рассказала о ней только спустя несколько лет.

В 2012-м настойчивый рак вернулся, но переместился в грудь женщины. Кэти медлить не стала и пошла на кардинальные меры. Актриса сделала двойную мастэктомию, то есть полностью удалила молочные железы. «К счастью, мне не нужно было проходить курс химиотерапии, я рада этому. Мои родные называют меня Кэт («кошка» по-английски. — прим. ред.), потому что я всегда приземляюсь на лапы, и, к счастью, эта ситуация тоже не оказалась исключением. Я проживу еще долго и буду много работать», — заявила Кэти.

Кэти Бейтс и Джим Парсонс в «Теории большого взрыва»

А вот реконструкцию, то есть восстановление груди, 71-летняя Бейтс делать категорически отказывается. «Я вошла в то значительное число женщин, у которых имеется абсолютно плоская грудь. Да, у меня нет бюста, и почему я должна притворяться, что он у меня есть? Сегодня это уже не имеет ни малейшего значения. Я должна быть благодарна судьбе за то, что родилась в то время, когда научные исследования дали мне возможность победить рак и выжить. Мне невероятно повезло», — говорит звезда. А для съемок она использует накладную грудь.

Действительно, у этих женщин железная сила воли и такая сила духа, которой можно лишь завидовать. А главное, что дает надежду на лучшее, — это их отчаянное желание жить.