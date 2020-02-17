15 февраля не стало яркой блондинки, зажигательной, активной и позитивной Кэролайн Флэк, бывшей возлюбленной принца Гарри и его тезки Гарри Стайлса. В последние недели жизни этой молодой женщине пришлось очень непросто.

В декабре, 13-го числа, которое выпало в 2019-м на пятницу, лондонская полиция обвинила Флэк в том, что накануне она напала на своего возлюбленного, 27-летнего теннисиста и модель Льюиса Бертона. Та самая ссора, которая и приведет потом к нервному срыву и самоубийству, до сих пор окутана тайной. По версии обвинения, которая была изначально основана на словах Бертона, случилось следующее: Кэролайн залезла в телефон Льюиса, пока тот спал, и нашла его переписку с одной из клиенток. Дело в том, что на жизнь статный красавец зарабатывал в том числе и уроками тенниса. Его диалог с одной из учениц заставил Кэролайн усомниться в верности бойфренда. И Флэк не остановил даже тот факт, что переписывался Льюис с дамой в возрастной категории 60+.