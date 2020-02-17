15 февраля не стало яркой блондинки, зажигательной, активной и позитивной Кэролайн Флэк, бывшей возлюбленной принца Гарри и его тезки Гарри Стайлса. В последние недели жизни этой молодой женщине пришлось очень непросто.
В декабре, 13-го числа, которое выпало в 2019-м на пятницу, лондонская полиция обвинила Флэк в том, что накануне она напала на своего возлюбленного, 27-летнего теннисиста и модель Льюиса Бертона. Та самая ссора, которая и приведет потом к нервному срыву и самоубийству, до сих пор окутана тайной. По версии обвинения, которая была изначально основана на словах Бертона, случилось следующее: Кэролайн залезла в телефон Льюиса, пока тот спал, и нашла его переписку с одной из клиенток. Дело в том, что на жизнь статный красавец зарабатывал в том числе и уроками тенниса. Его диалог с одной из учениц заставил Кэролайн усомниться в верности бойфренда. И Флэк не остановил даже тот факт, что переписывался Льюис с дамой в возрастной категории 60+.
Дальше события развивались как в психотриллере. Схватив настольную лампу, Кэролайн набросилась с ней на спящего возлюбленного и принялась наносить ему удары по голове. Бертон успел схватить телефон и вызвать полицию. Оператору он то и дело повторял: «Она не в себе. Она меня убьет». Стражи порядка, приехавшие в дом возлюбленных, были в шоке: Кэролайн и Льюис лежали в луже крови. Один из офицеров полиции назвал то, что увидел, сценой из фильма ужасов. Кровь принадлежала Флэк: орудуя лампой, она решила также разбить стакан и порезалась его осколками — нарочно.
Девушка угрожала полицейским, что она перережет себе вены, если они хотя бы попытаются подойти к ней.
Ведущую шоу «Остров любви» арестовали, но позже отпустили под залог, на официальном уровне запретив приближаться и к Льюису, и к его дому. Сердце поклонников девушки разрывалось на части, ведь в этой запутанной истории был интересный момент.
Сам Бертон, видимо, простил Флэк за ее эмоциональный взрыв и нападение и позже наотрез отказался считать себя пострадавшим. Более того, мужчина настаивал, что он являлся свидетелем нападения, а не его жертвой. Адвокат Кэролайн просил снисхождения и отмены запрета на встречи, чтобы пара могла отметить Рождество вместе, но, увы — суд оставался непреклонен.
После того самого слушания, на котором Флэк безутешно рыдала, а Бертон сидел, спрятав лицо в руки, теннисист даже написал в своем Инстаграме, что Кэролайн не нападала на него. Но тщетно.
В одно мгновение блондинка потеряла не только любимого человека, но и работу — от ведения шоу «Остров любви» ее отстранили, заменив на 34-летнюю Лору Уитмор.
Естественно, это не могло не сказаться на психическом здоровье Кэролайн. И так не самое стабильное, оно пошатнулось окончательно. В тусовке за Флэк давно уже закрепилась слава девушки, которая не может не любить. Одна она быть попросту не могла, поэтому на смену одному поклоннику достаточно оперативно приходил другой. Анализировать эту потребность можно как угодно, но факт остается фактом: чувства ей были нужны как воздух. Без них она чахла и задыхалась. Флэк скучала по бойфренду, боялась предстоящего суда и того, что фото с места событий окажутся в прессе. Яркая блондинка была уверена, что ее карьере придет конец, если все увидят, в каком состоянии она находилась. В общем, перспектива «показательного процесса» приводила ее в ужас.
Телеведущая впала в глубокую депрессию и переживала панические атаки, чувствовала себя изолированной и напуганной, начала пить антидепрессанты.
Друзья Флэк поняли, что оставлять ее одну в таком состоянии ни в коем случае нельзя, так что с телеведущей постоянно кто-то находился. Примечательно, что за сутки до того, как Кэролайн покончила с собой, в ее дом вызвали скорую.
«В пятницу ей было нехорошо, но к тому моменту, как медики приехали, Кэролайн стало лучше. Она вполне здраво рассуждала и общалась со специалистами, в больницу ехать отказалась, да и сами врачи не видели в этом особого смысла. Тем более рядом с ней была Лу и другие друзья, так что никто не сомневался в том, что все будет хорошо», — рассказал инсайдер, пожелавший остаться анонимным.
«Лу осталась и на ночь. А в субботу утром Кэролайн уверенно заявила, что с ней все хорошо, и убедила Лу идти домой. Никто не винит ее в том, что случилось. Она сделала все, что могла», — добавил аноним.
За несколько часов до самоубийства Кэролайн узнала постановление прокуроров: телеведущая предстанет перед судом по обвинению в нападении на Льюиса Бертона. Видимо, это была последняя капля в океане боли и страха, который вынести она уже не могла.
Льюис, узнав о случившемся, выложил в Инстаграм пост, в котором признался в любви к Кэролайн. «Мое сердце разбито. У нас было что-то очень особенное. У меня настолько не хватает слов, мне так больно, я так по тебе скучаю... Я знаю, что ты чувствовала себя со мной в безопасности. Ты всегда говорила, что не думаешь ни о чем другом, когда я рядом. [...] Я буду твоим голосом, малыш. Я обещаю, что задам все вопросы, которые ты хотела, и получу все ответы. Ничто не вернет тебя, но я постараюсь сделать так, чтобы ты гордилась каждый день. Я люблю тебя всем сердцем», — написал молодой человек. А о том, что сейчас происходит в его душе, мы можем только догадываться. И надеяться, что никому и никогда не придется это пережить.
Комментарии0