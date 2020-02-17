В Сети появилось последнее фото Кэролайн Флэк, сделанное за несколько часов до ее смерти

15 февраля СМИ сообщили о самоубийстве 40-летней Кэролайн Флэк. Через пару дней близкая подруга телеведущей, придя в себя от шока, поделилась последней фотографией девушки, сделанной за несколько часов до ее смерти.

За день до самоубийства Кэролайн Флэк проводила время со своими близкими подругами Молли Гросберг и Лью Тисдейл. Именно Молли стала автором последнего снимка красавицы-телеведущей, решившей прервать свою жизнь.

На снимке Кэролайн запечатлена за настройкой телевизора. В красной шелковой комбинации и с помадой такого же цвета экс-ведущая реалити-шоу «Остров любви» выглядит прекрасно. Страшно представить, что через несколько часов ее найдут мертвой. В этот вечер звезда отмечала с подругами День святого Валентина.

«Наш веселый Валентин принес нам печенье и овсяное молоко», — подписала фотографию ее Молли.

По словам близких, ничего не предвещало беды. «Кэролайн была сильной девушкой. Она давала мне возможность всегда чувствовать себя в безопасности и заботилась обо мне, даже когда у нее у самой все было плохо», — поделилась с журналистами Молли.

1 2 3 ... 8 Молли Гросберг — одна из лучших подруг Кэролайн Флэк

Гросберг была одной из последних, кто видел Кэролайн Флэк живой. По словам девушки, позднее она не смогла попасть домой к подруге и забеспокоилась. И только с помощью отца Кэрол ей удалось зайти в квартиру, где они и нашли тело телеведущей.