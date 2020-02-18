Колье Tiffany почти за миллион и «змеиные» часы Bvlgari: Владислав Доронин осыпает Кристину Романову дорогими подарками

Владислав Доронин дарит своей возлюбленной Кристине Романовой все только самое лучшее. Например, украшения из коллекций именитых ювелирных Домов. 

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В эти дни 25-летняя Кристина Романова находится в Милане, где стартовала Неделя моды. Впереди показы известных брендов, презентации и вечеринки, а значит, нужно быть готовой к тому, чтобы блистать в свете. С этим у Кристины проблем не будет. Вы только посмотрите на ее украшения! 

18 февраля Романову опубликовала в своем Инстаграме две фотографии. На обеих она позирует в тяжелом ювелирном люксе. Итак: серьги и колье Tiffany из коллекции HardWear стоят 394 000 руб. и 962 000 руб. соответственно.

Тонкое запястье девушки украшают они — часы Bvlgari из знаменитой коллекции Serpenti за 1 132 000 руб. Что же, Владислав Доронин, давний бойфренд Кристины и отец ее детей, не скупится на подарки любимой женщине. 

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Кристина Романова работает моделью и воспитывает двух дочек
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Кристина и Владислав тщательно оберегают свою личную жизнь и двух дочек от посторонних глаз. Так, например, до сих пор никто не знает, женаты ли они или живут в гражданском браке.

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Комментарии

2
под именем
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  • Очень красивая !
  • А зачем дарить такое барахло? Подарил бы виллу, яхту или коня, на худой конец. Какой прок в этих побрякушках?

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