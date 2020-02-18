В эти дни 25-летняя Кристина Романова находится в Милане, где стартовала Неделя моды. Впереди показы известных брендов, презентации и вечеринки, а значит, нужно быть готовой к тому, чтобы блистать в свете. С этим у Кристины проблем не будет. Вы только посмотрите на ее украшения!