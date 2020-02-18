В эти дни 25-летняя Кристина Романова находится в Милане, где стартовала Неделя моды. Впереди показы известных брендов, презентации и вечеринки, а значит, нужно быть готовой к тому, чтобы блистать в свете. С этим у Кристины проблем не будет. Вы только посмотрите на ее украшения!
18 февраля Романову опубликовала в своем Инстаграме две фотографии. На обеих она позирует в тяжелом ювелирном люксе. Итак: серьги и колье Tiffany из коллекции HardWear стоят 394 000 руб. и 962 000 руб. соответственно.
Тонкое запястье девушки украшают они — часы Bvlgari из знаменитой коллекции Serpenti за 1 132 000 руб. Что же, Владислав Доронин, давний бойфренд Кристины и отец ее детей, не скупится на подарки любимой женщине.
Кристина и Владислав тщательно оберегают свою личную жизнь и двух дочек от посторонних глаз. Так, например, до сих пор никто не знает, женаты ли они или живут в гражданском браке.
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