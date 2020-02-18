Джаред Лето познакомил свою российскую возлюбленную Валерию Кауфман с мамой

17 февраля Джареда Лето заметили в компании 24-летней российской модели Валерии Кауфман и мамы. Кажется, отношения одной из самых скрытных звездных пар вышли на новый уровень!

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Нестареющий Джаред Лето пообедал в Лос-Анджелесе вместе со своей возлюбленной, российской моделью Валерией Кауфман. Компанию паре составила мама голливудского актера — Констанс Лето.

Троица выглядела расслабленно и получала удовольствие от солнечного дня. 48-летний Джаред надел футболку с логотипом его группы Thirty Seconds to Mars и спортивные штаны. 

Мама актера кажется, выбрала точно такие же брюки и оверсайз-футболку. Валерия накинула поверх мини-платья толстовку, завершив этот ансамбль босоножками на низком каблуке.

Джаред и Валерия встречаются уже несколько лет, но крайне редко вместе выходят в свет и не делятся совместными фото в Инстаграме. Последний раз их видели вместе едва ли не год назад, что породило слухи о расставании. 

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Джареда Лето заметили на улице Лос-Анджелеса
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При каких обстоятельствах познакомились Джаред и Валерия, до сих пор неизвестно, а влюбленные, несмотря на свой продолжительный роман, пока так официально его и не подтвердили. Впрочем, раз уж они обедают с мамой, то все действительно очень серьезно. 

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