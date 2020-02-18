Нестареющий Джаред Лето пообедал в Лос-Анджелесе вместе со своей возлюбленной, российской моделью Валерией Кауфман. Компанию паре составила мама голливудского актера — Констанс Лето.
Троица выглядела расслабленно и получала удовольствие от солнечного дня. 48-летний Джаред надел футболку с логотипом его группы Thirty Seconds to Mars и спортивные штаны.
Мама актера кажется, выбрала точно такие же брюки и оверсайз-футболку. Валерия накинула поверх мини-платья толстовку, завершив этот ансамбль босоножками на низком каблуке.
Джаред и Валерия встречаются уже несколько лет, но крайне редко вместе выходят в свет и не делятся совместными фото в Инстаграме. Последний раз их видели вместе едва ли не год назад, что породило слухи о расставании.
При каких обстоятельствах познакомились Джаред и Валерия, до сих пор неизвестно, а влюбленные, несмотря на свой продолжительный роман, пока так официально его и не подтвердили. Впрочем, раз уж они обедают с мамой, то все действительно очень серьезно.
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