При каких обстоятельствах познакомились Джаред и Валерия, до сих пор неизвестно, а влюбленные, несмотря на свой продолжительный роман, пока так официально его и не подтвердили. Впрочем, раз уж они обедают с мамой, то все действительно очень серьезно.