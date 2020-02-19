Нет, вы только посмотрите на это! Каким интересным молодым человеком вырос Архип. Умение позировать в кадре он явно взял от папы, а томному взгляду научился у мамы. Рубашка на теле расстегнута, на шее небрежно висит красная бабочка, а в руках парень крутит диско-шар, как бы приглашая зрителей присоединиться к веселью. Да его хоть сейчас на рекламу какого-нибудь модного бренда!

Подписчики оценили и то, как сильно Архип похож на своего отца. Рельефный торс, модная укладка — у него есть все шансы разбить не одно женское сердце.