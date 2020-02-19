С раннего утра среды Наташа Королева принимает поздравления — сегодня ее единственный сын отмечает день рождения. Как не сделать пост в честь этого события? В своем Инстаграме певица поделилась бэкстейджем фотосессии Архипа.
«Сегодня тебе 18! Как много интересного у тебя впереди! Мир открывает для тебя столько возможностей для реализации всех твоих талантов и желаний. Будь счастлив, успешен, востребован, любим. Твоя Мама!» — подписала Наташа.
Нет, вы только посмотрите на это! Каким интересным молодым человеком вырос Архип. Умение позировать в кадре он явно взял от папы, а томному взгляду научился у мамы. Рубашка на теле расстегнута, на шее небрежно висит красная бабочка, а в руках парень крутит диско-шар, как бы приглашая зрителей присоединиться к веселью. Да его хоть сейчас на рекламу какого-нибудь модного бренда!
Подписчики оценили и то, как сильно Архип похож на своего отца. Рельефный торс, модная укладка — у него есть все шансы разбить не одно женское сердце.
Заметим, что Архип не стремится идти по стопам родителей. Молодой человек не любит привлекать к себе внимание и рассказывать о личном в соцсетях. Хотя с такими данными и связями для него все двери открыты.
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