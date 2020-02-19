Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Другой человек: сын Елены Яковлевой показал, как бы выглядел без татуировок на лице

Денис Шальных — очень даже симпатичный молодой человек. Правда, не все могут это увидеть, ведь многих отвлекают татуировки на лице парня. 

Недавно Денис Шальных, сын «Каменской» всея Руси Елены Яковлевой решил свести татуировки, которыми забито все его тело, включая и лицо. Молодого человека предупредили, что это будет очень болезненный и долгий процесс, однако это его не остановило.

Сейчас молодой человек посещает врача, который делает ему процедуру по удалению нательной живописи лазером.

Поклонники Дениса уже могут посмотреть, как он будет выглядеть без татуировок на лице — Шальных принял участие в интересном эксперименте совместно с его друзьями-телевизионщиками.

«По концепции проджекта нужно было лицо замазать на одну часть интервью», — подписал фото Денис.

Парень остался доволен результатом. «Прикольно получилось. Мешков под глазами, правда, не хватает. В них так удобно прятать всепоглащающее разочарование. И бледновато вышло. Но я только за!» — написал Денис.

К сожалению, узнать, понравилось ли преображение подписчикам шальных, не представляется возможным — комментарии в Инстаграме он давно отключил. Подозреваем, что многим чистое лицо без наколок понравилось.

Перейти к обсуждению 3


19 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото @moonmoonotterboi, @tdbndie/Instagram
Теги

Денис Шальных

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • На что я люблю татухи и считаю их невероятно секси на красивом мужском теле... но, черт возьми, все хорошо в меру. А тут берега потеряны уже очень давно.

  • он ещё не в психушке?

  • Да.. жаль, конечно. С его фактурой был востребован в кино даже и без мамаши. Играл бы всяких спецназовцев, десантуру, героических полицейских, сейчас это в тренде, и отлично бы существовал. А уж если бы какие-то актерские задатки обнаружились.... Но - увы ( Жизнь вносит свои коррективы.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-11 08:36:00
197
Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями
27 Комментариев
Гость 2020-02-10 14:53:00
176
"...это ягодицы, потому что в них вложено огромное количество труда. Этот труд оправдан, поэтому это любимый труд!» - за гранью. Я понимаю писать так о детях, деле всей жизни, благотворительности. Но о жо - это запредельная деградация.
«Очень стыдно смотреть»: жена миллионера Наталья Давыдова показала свои ягодицы до увлечения спортом
38 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.