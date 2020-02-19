Другой человек: сын Елены Яковлевой показал, как бы выглядел без татуировок на лице

Денис Шальных — очень даже симпатичный молодой человек. Правда, не все могут это увидеть, ведь многих отвлекают татуировки на лице парня.

Недавно Денис Шальных, сын «Каменской» всея Руси Елены Яковлевой решил свести татуировки, которыми забито все его тело, включая и лицо. Молодого человека предупредили, что это будет очень болезненный и долгий процесс, однако это его не остановило.

Сейчас молодой человек посещает врача, который делает ему процедуру по удалению нательной живописи лазером.

Поклонники Дениса уже могут посмотреть, как он будет выглядеть без татуировок на лице — Шальных принял участие в интересном эксперименте совместно с его друзьями-телевизионщиками.

«По концепции проджекта нужно было лицо замазать на одну часть интервью», — подписал фото Денис.

Парень остался доволен результатом. «Прикольно получилось. Мешков под глазами, правда, не хватает. В них так удобно прятать всепоглащающее разочарование. И бледновато вышло. Но я только за!» — написал Денис.

1 2 3 ... 8 Денис — сын Елены Яковлевой и Валерия Шальных

К сожалению, узнать, понравилось ли преображение подписчикам шальных, не представляется возможным — комментарии в Инстаграме он давно отключил. Подозреваем, что многим чистое лицо без наколок понравилось.