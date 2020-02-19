19 февраля, в день 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака, в Санкт-Петербурге на Васильевском острове установили памятник в его честь. На открытие приехала семья политика. И президент России. В своей речи Владимир Путин сказал о достоинствах и недостатках Собчака.

«У него тоже были свои недостатки, а может быть, в какой-то части, это тоже достоинства. Он был излишне прямолинеен. Он никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, практически всегда говорил о том, что думал, даже тогда, когда совсем уж искушенный политик как минимум промолчал бы. Он не молчал никогда и всегда говорил честно, прямо и прямолинейно», — цитирует Путина Regnum.