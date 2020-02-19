Крепкое рукопожатие: Ксения Собчак встретилась с Владимиром Путиным на открытии памятника отцу

Ксения Собчак вместе с супругом и мамой приехала в Санкт-Петербург на открытие памятника Анатолию Собчаку. Там журналистка встретилась с президентом России.

19 февраля 2020 · Текст: · Фото:

19 февраля, в день 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака, в Санкт-Петербурге на Васильевском острове установили памятник в его честь. На открытие приехала семья политика. И президент России. В своей речи Владимир Путин сказал о достоинствах и недостатках Собчака.

«У него тоже были свои недостатки, а может быть, в какой-то части, это тоже достоинства. Он был излишне прямолинеен. Он никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, практически всегда говорил о том, что думал, даже тогда, когда совсем уж искушенный политик как минимум промолчал бы. Он не молчал никогда и всегда говорил честно, прямо и прямолинейно», — цитирует Путина Regnum.

Родственники и близкие друзья возложили цветы к памятнику экс-мэра. Собчак руководил Северной столицей с 1991-го по 1996-й. Путин работал в его команде. В феврале 2000 года Собчак скончался от острой сердечной недостаточности.

Журналисты запечатлели момент встречи Владимира Путина и Ксении Собчак. В знак приветствия президент пожал руку журналистке. 

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19 февраля состоялось открытие памятника Анатолию Собчаку
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Затем президент долго общался со вдовой покойного Людмилой Нарусовой. Сообщается, что они вместе возложили два букета красных роз. 

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