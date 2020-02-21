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«Любимый сообщил, что у него родился ребенок в новых отношениях»: Екатерина Одинцова вспомнила, какой невеселой была ее жизнь в 33 года

Екатерина Одинцова не только всегда прекрасно выглядит, но и никогда не появляется на публике в плохом настроении. Глаза блестят, широкая улыбка заставляет улыбнуться в ответ — не женщина, а праздник. Без грусти тоже не обходится.

«У вас бывают моменты, когда кажется, что ничего хорошего в жизни уже не будет?» — с этого вопроса Екатерина Одинцова начала одну из своих последних публикаций в Инстаграме. Обычно бизнес-леди предпочитает не сообщать о жизненных трудностях (в ее правилах — их молча решать), но на это раз ей захотелось выговориться. 

«Мне здесь 33 года и я не в восторге от своей жизни. Я — мать-одиночка с двумя детьми, у меня тяжелая и невысокооплачиваемая работа с одним выходным в неделю. Любимый человек только что сообщил, что у него родился ребенок в новых отношениях», — написала Екатерина под архивным снимком. Любимый человек — это Борис Немцов, ставший отцом ее сына Антона и дочери Дины.

По словам Одинцовой, тогда ей казалось, что «ее накрыло серым облаком, и она никогда не увидит солнце». Но, как известно, за любой черной полосой неизменной следует белая, а потому «уже через месяц после этого снимка все изменилось!». 

Екатерина и Борис не были официально женаты, но всегда оставались в хороших отношениях. Детям он помогал и словом, и делом, и деньгами. В день смерти Немцова Одинцова вылетала в Милан в командировку. Будучи уже в самолете она написала пост, в котором сообщила, что уезжает с неспокойным сердцем. Вечером того же дня в Москве убили Бориса... 

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21 февраля 2020
Текст Алена Петровская
Фото @odintsovaprtrend/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Екатерина Одинцова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Очень красивая!!!

  • мне она очень симпатична. действительно всегда на позитиве, работает, деток подняла

  • Вот нравится она мне. Яркая, красивая, женственная и, действительно, всегда позитивная. Только приятные эмоции, глядя на Одинцову.

  • Ну что сказать, Катя...когда-то твой любимый мужчина также сообщил своей единственной законной жене о том, что у него родился ребёнок в новых отношениях с тобой. Бумеранг никто не отменял. И да, по словам Жанны Немцовой, в те годы ты «жила чуть хуже, чем Гога Ашкенази».

  • Подлая женщина, получила по заслугам и ещё жалуется, она много лет жила и рожала от женатого человека, а как его жене она подумала и пусть скажет спасибо что он не забыл про детей, что благородно конечно, если не вдаваться в подробности откуда у Немцова такие деньжищи

  • "Любимый"..а ничего что любимый женат был и ребенок был..Сама же потом в положении жены и оказалась. Кстати, так больше и не нашлось на нее с двумя детьми желающих. И уже вряд ли.

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