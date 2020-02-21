«Любимый сообщил, что у него родился ребенок в новых отношениях»: Екатерина Одинцова вспомнила, какой невеселой была ее жизнь в 33 года

Екатерина Одинцова не только всегда прекрасно выглядит, но и никогда не появляется на публике в плохом настроении. Глаза блестят, широкая улыбка заставляет улыбнуться в ответ — не женщина, а праздник. Без грусти тоже не обходится.



«У вас бывают моменты, когда кажется, что ничего хорошего в жизни уже не будет?» — с этого вопроса Екатерина Одинцова начала одну из своих последних публикаций в Инстаграме. Обычно бизнес-леди предпочитает не сообщать о жизненных трудностях (в ее правилах — их молча решать), но на это раз ей захотелось выговориться.

«Мне здесь 33 года и я не в восторге от своей жизни. Я — мать-одиночка с двумя детьми, у меня тяжелая и невысокооплачиваемая работа с одним выходным в неделю. Любимый человек только что сообщил, что у него родился ребенок в новых отношениях», — написала Екатерина под архивным снимком. Любимый человек — это Борис Немцов, ставший отцом ее сына Антона и дочери Дины.

По словам Одинцовой, тогда ей казалось, что «ее накрыло серым облаком, и она никогда не увидит солнце». Но, как известно, за любой черной полосой неизменной следует белая, а потому «уже через месяц после этого снимка все изменилось!».

1 2 3 4 5 6 7 Екатерина Одинцова — известная бизнесвумен

Екатерина и Борис не были официально женаты, но всегда оставались в хороших отношениях. Детям он помогал и словом, и делом, и деньгами. В день смерти Немцова Одинцова вылетала в Милан в командировку. Будучи уже в самолете она написала пост, в котором сообщила, что уезжает с неспокойным сердцем. Вечером того же дня в Москве убили Бориса...