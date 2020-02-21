«Воин мира»: Решетова наконец объяснила, почему назвала сына Ратмиром

16 октября прошлого года у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Молодые родители назвали мальчика необычным, но красивым именем — Ратмир. Общественность тут же решила, что оно выбрано в память о погибшем друге рэпера. И лишь спустя четыре месяца мы узнали правду.