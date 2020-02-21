«Воин мира»: Решетова наконец объяснила, почему назвала сына Ратмиром

16 октября прошлого года у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Молодые родители назвали мальчика необычным, но красивым именем — Ратмир. Общественность тут же решила, что оно выбрано в память о погибшем друге рэпера. И лишь спустя четыре месяца мы узнали правду.
В своем Инстаграме Решетова выложила фотографию сына и все подробно пояснила.
«Мне было важно значение имени, его происхождение и созвучность с отчеством», — начала Решетова.
«Имя редкое, сильное. Звучит как восточное, но происхождение у него древне-славянское. Имеет такое значение — ''Воин мира'' ! 2 в 1. Ну и конечно созвучность — Ратмир Тимурович! Идеально», — поделилась Анастасия.
По словам модели, родители долго выбирали между двумя именами: Ратмир или Тимур. Победил «Воин мира». К тому же Анастасия не хотела в будущем создавать путаницу между отцом и сыном.
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