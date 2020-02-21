«Воин мира»: Решетова наконец объяснила, почему назвала сына Ратмиром

Анастасия Решетова рассказала подписчикам, почему они с Тимати назвали сына Ратмиром. Как выяснилось, погибший друг рэпера не имеет к этому никакого отношения. 

21 февраля 2020 · Текст: · Фото:

16 октября прошлого года у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Молодые родители назвали мальчика необычным, но красивым именем — Ратмир. Общественность тут же решила, что оно выбрано в память о погибшем друге рэпера. И лишь спустя четыре месяца мы узнали правду.  

В своем Инстаграме Решетова выложила фотографию сына и все подробно пояснила.

«Мне было важно значение имени, его происхождение и созвучность с отчеством», — начала Решетова.

«Имя редкое, сильное. Звучит как восточное, но происхождение у него древне-славянское. Имеет такое значение — ''Воин мира'' ! 2 в 1. Ну и конечно созвучность — Ратмир Тимурович! Идеально», — поделилась Анастасия.

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16 октября в семье Тимати и Анастасии родился мальчик
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По словам модели, родители долго выбирали между двумя именами: Ратмир или Тимур. Победил «Воин мира». К тому же Анастасия не хотела в будущем создавать путаницу между отцом и сыном.

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