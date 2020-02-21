20 февраля в Милане прошла презентация осенне-зимней коллекции Furla. Одной из главных звезд вечера стала Ирина Шейк — новое лицо итальянского бренда. На вечеринку модель пришла под руку со своим агентом Али Кавусси.
Ира предстала в наряде насыщенного лимонного оттенка. Знаменитость надела тонкую водолазку, укороченное пальто и колготки в тон, дополнив образ высокими ботфортами под крокодила и черной сумкой как раз из последней коллекции Furla.
Журналисты задали Ирине пару вопросов про аксессуары. В ходе беседы выяснилось, какая обувь запомнилась Шейк больше всего.
«Наверное, мое самое главное обувное воспоминание — времена, когда я носила валенки. Так как я родилась и выросла в России, мне нужна была теплая обувь, а не модная. Это как русские угги, но лучше», — улыбаясь, рассказала Ирина.
Сразу после презентации модель отправилась на показ Moschino, где дефилировала в мрачном образе с высоко поднятыми волосами на манер Марии-Антуанетты.
Модные критики считают, что таким образом креативный директор бренда Джереми Скотт высмеял пристрастие современных дизайнеров к старомодным стереотипам, огромному количеству страз и километрам кружев.
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