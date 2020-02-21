«Как угги, но лучше»: Ирина Шейк рассказала, какая обувь оставила у нее самое яркое воспоминание

34-летняя модель стала лицом осенне-зимней коллекции Furla. На презентации Ирина поговорила с журналистами об аксессуарах. Оказалось, что самое яркое впечатление в памяти звезды оставили... русские валенки!

21 февраля 2020 · Текст: · Фото:

20 февраля в Милане прошла презентация осенне-зимней коллекции Furla. Одной из главных звезд вечера стала Ирина Шейк — новое лицо итальянского бренда. На вечеринку модель пришла под руку со своим агентом Али Кавусси.

Ира предстала в наряде насыщенного лимонного оттенка. Знаменитость надела тонкую водолазку, укороченное пальто и колготки в тон, дополнив образ высокими ботфортами под крокодила и черной сумкой как раз из последней коллекции Furla.

Журналисты задали Ирине пару вопросов про аксессуары. В ходе беседы выяснилось, какая обувь запомнилась Шейк больше всего.

«Наверное, мое самое главное обувное воспоминание — времена, когда я носила валенки. Так как я родилась и выросла в России, мне нужна была теплая обувь, а не модная. Это как русские угги, но лучше», — улыбаясь, рассказала Ирина.

Сразу после презентации модель отправилась на показ Moschino, где дефилировала в мрачном образе с высоко поднятыми волосами на манер Марии-Антуанетты. 

...
Ирина Шейк стала лицом новой коллекции Furla
1 из 10

Модные критики считают, что таким образом креативный директор бренда Джереми Скотт высмеял пристрастие современных дизайнеров к старомодным стереотипам, огромному количеству страз и километрам кружев.

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633