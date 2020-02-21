20 февраля в Милане прошла презентация осенне-зимней коллекции Furla. Одной из главных звезд вечера стала Ирина Шейк — новое лицо итальянского бренда. На вечеринку модель пришла под руку со своим агентом Али Кавусси.

Ира предстала в наряде насыщенного лимонного оттенка. Знаменитость надела тонкую водолазку, укороченное пальто и колготки в тон, дополнив образ высокими ботфортами под крокодила и черной сумкой как раз из последней коллекции Furla.

Журналисты задали Ирине пару вопросов про аксессуары. В ходе беседы выяснилось, какая обувь запомнилась Шейк больше всего.