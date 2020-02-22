Из-за тусовок ночи напролет днем Ирина Шейк выглядит на подиуме утомленной

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк не пропускает ни одной громкой вечеринки. Вот и сейчас звезда веселится ночами напролет и забыв о сне участвует в модных показах.

Донателла Версаче и Ирина Шейк

В последнее время в Сети все чаще обсуждают ночную жизнь Ирины Шейк. Кажется, что после болезненного разрыва с Брэдли Купером топ-модель с головой ушла в светскую жизнь.

Ирина постоянно появляется на светских мероприятиях и не упускает возможности встретиться со знаменитыми друзьями.

Знакомые Шейк то и дело публикуют в соцсетях кадры с тусовок, на которых появляется модель. Россиянка никогда не остается в стороне от веселья: как минимум в кадре она смело танцует.

Сейчас, во время Недели моды в Милане, Ирина снова не пропускает ни одной звездной тусовки. Так, минувшей ночью она в компании десятков других известных моделей со всего мира отмечала день рождения главного редактора британской версии Vogue Эдварда Эннинфула.

Вкусный торт и внушительная барная карта, смех и танцы — а еще в этот вечер Шейк решилась снова исполнить тверк

Поклонники были бы только рады тому, как весело Ирина проводит время. И все же многих волнует, как звезда чувствует себя в дневное время, когда ей приходится выходить на подиум.

1 2 3 ... 10 Во время недавних показов Ирина Шейк выглядела сильно уставшей

Сегодня, 22 февраля, Ирина приняла участие в двух модных показах. Нетрудно заметить, каким утомленным выглядело ее лицо в этот момент. «Это ночные тусовки так сказываются или ее специально почти не накрасили?» — задаются вопросом фолловеры в соцсетях. Кажется, дело все же в первом варианте. А как считаете вы?