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Из-за тусовок ночи напролет днем Ирина Шейк выглядит на подиуме утомленной

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк не пропускает ни одной громкой вечеринки. Вот и сейчас звезда веселится ночами напролет и забыв о сне участвует в модных показах. 
Донателла Версаче, Ирина Шейк
Донателла Версаче и Ирина Шейк

В последнее время в Сети все чаще обсуждают ночную жизнь Ирины Шейк. Кажется, что после болезненного разрыва с Брэдли Купером топ-модель с головой ушла в светскую жизнь. 

Ирина постоянно появляется на светских мероприятиях и не упускает возможности встретиться со знаменитыми друзьями. 

Знакомые Шейк то и дело публикуют в соцсетях кадры с тусовок, на которых появляется модель. Россиянка никогда не остается в стороне от веселья: как минимум в кадре она смело танцует. 

Сейчас, во время Недели моды в Милане, Ирина снова не пропускает ни одной звездной тусовки. Так, минувшей ночью она в компании десятков других известных моделей со всего мира отмечала день рождения главного редактора британской версии Vogue Эдварда Эннинфула. 

Вкусный торт и внушительная барная карта, смех и танцы — а еще в этот вечер Шейк решилась снова исполнить тверк

Поклонники были бы только рады тому, как весело Ирина проводит время. И все же многих волнует, как звезда чувствует себя в дневное время, когда ей приходится выходить на подиум.

Сегодня, 22 февраля, Ирина приняла участие в двух модных показах. Нетрудно заметить, каким утомленным выглядело ее лицо в этот момент. «Это ночные тусовки так сказываются или ее специально почти не накрасили?» — задаются вопросом фолловеры в соцсетях. Кажется, дело все же в первом варианте. А как считаете вы?

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22 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @derekblasberg, @edward_enninful, @irinashayk/Instagram
Теги

Ирина Шейк, Донателла Версаче

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сейчас на другом сайте видела ее фото из аэропорта в барбери. Она там шикарна, и лицо нормальное.

  • Носогубки не из-за тусовок, а от природы, у нее и в уголках рта уже небольшие заломы. Генетика. А с волосами конечно срочно надо что-то делать, лоб все больше, скоро пряди будут где-то сзади телепаться

  • ей 34 оказывается, мы почти ровесницы. есть тут профи, колет она что-нить или нет?

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