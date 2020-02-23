«Защищать и оберегать»: в честь праздника Джиган показал фото со всеми своими детьми

Совсем недавно Джиган стал отцом в четвертый раз. Теперь в микроблоге рэпера то и дело появляются новые счастливые снимки с семьей.

Джиган с сыном

18 февраля 34-летний Джиган стал четырежды отцом. Супруга Оксана Самойлова подарила рэперу долгожданного сына, которого они решили назвать Давидом.

В отличие от многих других звездных родителей, пара решила не скрывать лицо мальчика от фолловеров.

Теперь Джиган и Оксана постоянно публикуют новые снимки с малышом и показывают, как счастливо проводят первые дни его жизни.

23 февраля, в честь Дня защитника Отечества, мужчина показал поклонникам очередное фото с детьми.

На снимке рэпер позирует и с дочерьми, и с крохой-сыном.

«Защищать и оберегать!» — кратко подписал Джиган семейную фотографию, намекая на смысл важного праздника.

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Интернет-пользователи пришли в восторг от нового кадра в микроблоге знаменитости. Многие стали поздравлять рэпера с 23 февраля. «Суперсемья, с праздником, настоящий мужчина!», «Вот это и есть самый настоящий защитник!» — прокомментировали поклонники.