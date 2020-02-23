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«Защищать и оберегать»: в честь праздника Джиган показал фото со всеми своими детьми

Совсем недавно Джиган стал отцом в четвертый раз. Теперь в микроблоге рэпера то и дело появляются новые счастливые снимки с семьей. 
Джиган
Джиган с сыном

18 февраля 34-летний Джиган стал четырежды отцом. Супруга Оксана Самойлова подарила рэперу долгожданного сына, которого они решили назвать Давидом. 

В отличие от многих других звездных родителей, пара решила не скрывать лицо мальчика от фолловеров. 

Теперь Джиган и Оксана постоянно публикуют новые снимки с малышом и показывают, как счастливо проводят первые дни его жизни. 

Джиган
 

23 февраля, в честь Дня защитника Отечества, мужчина показал поклонникам очередное фото с детьми.

На снимке рэпер позирует и с дочерьми, и с крохой-сыном.

«Защищать и оберегать!» — кратко подписал Джиган семейную фотографию, намекая на смысл важного праздника. 

Интернет-пользователи пришли в восторг от нового кадра в микроблоге знаменитости. Многие стали поздравлять рэпера с 23 февраля. «Суперсемья, с праздником, настоящий мужчина!», «Вот это и есть самый настоящий защитник!» — прокомментировали поклонники. 

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23 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото @iamgeegun/Instagram
Теги

Джиган, Оксана Самойлова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Началось, то Тарасова, то Решетова, теперь очередь этой семьи. Других новостей что-ли нет?

  • Дочки видно похожи на маму до всех манипуляций с внешностью. Не удивлюсь что повзрослев пойдут по стопам матери.

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