Дмитрий Тарасов — тот еще любитель показать миллионам фолловеров не самые удачные снимки супруги. К примеру, за несколько дней до родов Анастасии он опубликовал ее снимок, на котором видно, как сильно отекла и устала будущая мама.

Кажется, Тарасова весьма спокойно относится к тому, что муж выставляет ее в не самых лучших ракурсах.

А вот интернет-пользователи всегда критикуют футболиста за подобное отношение к супруге.