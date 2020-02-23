Дмитрий Тарасов — тот еще любитель показать миллионам фолловеров не самые удачные снимки супруги. К примеру, за несколько дней до родов Анастасии он опубликовал ее снимок, на котором видно, как сильно отекла и устала будущая мама.
Кажется, Тарасова весьма спокойно относится к тому, что муж выставляет ее в не самых лучших ракурсах.
А вот интернет-пользователи всегда критикуют футболиста за подобное отношение к супруге.
23 февраля Дмитрий опубликовал в своих инстаграм-историях новое фото: на нем мужчина сидит на диване с дочерьми и... спящей Анастасией.
Фолловеров удивило не только то, что мужчина сфотографировал (как им показалось) уставшую жену.
Дело в том, что на снимке видно, как задремавшая Тарасова держит у груди молокоотсос. Судя по всему, в момент съемки она только что закончила кормить кроху-дочь.
Пользователи Сети осудили спортсмена за неуместное фото. Многие посчитали, что такой интимный момент не стоит выставлять на всеобщее обозрение.
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