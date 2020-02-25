«Я до сих пор сплю с твоими вещами»: Божена Рынска обратилась к мужу в годовщину его смерти

25 февраля 2019-го не стало Игоря Малашенко. Ровно год спустя его безутешная вдова Божена Рынска написала трогательное и очень проникновенное послание в Инстаграме. Спойлер: сдержать слезы трудно.

Божена Рынска и Игорь Малашенко

Божена Рынска привыкла искренне и очень откровенно общаться в соцсетях со своими подписчиками. Общением это, если честно, назвать трудновато — скорее, знаменитость ведет публичный монолог о том, что ее волнует. Рождение дочери. Болезненные воспоминания. Страхи за свое финансовое положение. Любовь. О ней Божена, кстати сказать, всегда пишет с особенным надрывом. Несмотря на то, что главный мужчина ее жизни уже умер, она постоянно думает о нем и никак не может его отпустить.

25 февраля, в годовщину смерти Игоря Малашенко , Божена Рынска обратилась к нему в Инстаграме.

«Я не помню, не понимаю, как прошел этот год. Я люблю тебя. Моя боль не утихла. Я помню все: как ты с утра приносил мне кофе, как укачивал меня, когда мне было не заснуть, как ты говорил: ''Зюка, на улице опять холодно, а ты всегда недоодетый''. Я бы жизнь свою отдала, чтобы еще раз услышать твой голос», — написала Рынска.

Новый пост-признание Божены Рынской

Она вспомнила, как любимый называл ее — «Кош», «Кошка» — и всегда спрашивал ее совета по любым мелочам. Например, где найти ключи. И неизменно интересовался, не голодна ли она, не нуждается ли в чем.



«Знаешь, я до сих пор сплю с твоими вещами — рубашкой, футболкой. И запах тебя оттуда еще не выветрился», — призналась Божена.

1 2 3 ... 10 Божена Рынска была очень счастлива с Игорем Малашенко

Подписчики поддержали журналистку и пожелали ей стойкости и надежды: «Время не лечит, но оно может немного притупить эту боль. Сил вам, Божена».