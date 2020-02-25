Израильские врачи отказались оперировать 90-летнюю бабушку Ивана Урганта

Вот уже долгие годы Нина Ургант страдает от болезни Паркинсона. Звездная семья готова на все, чтобы улучшить состояние женщины, но, увы, по некоторым причинам сделать это не представляется возможным.

Нина Ургант

В свое время Нина Ургант часто снималась в кино. Однако в 2000-х артистка перестала появляться на экране. Сегодня 90-летняя женщина почти не покидает квартиру.

В 2014-м Нина Николаевна призналась, что уже некоторое время страдает болезнью Паркинсона — серьезным неврологическим заболеванием, в результате которого поражаются клетки головного мозга, и человек теряет способность нормально говорить и двигаться.

На данный момент нет конкретного способа излечить этот недуг, хотя специалисты и пытаются применить самые современные методики, чтобы улучшить состояние пациентов.

На днях Ургант дала большое интервью, в котором поведала о состоянии своего здоровья. Женщина призналась, что страдает от невыносимых болей в спине и мечтает, чтобы ей хотя бы немного полегчало.

Нину Николаевну обследуют лучшие врачи, но прописанные ими медикаменты почти не влияют на ее состояние.

Также артистка поведала, что внук пытался помочь ей, организовав поездку в специализированный центр в Израиле.



«Ванечка действительно как-то возил меня к профессору, который оперирует пациентов с таким же диагнозом, как у меня. Врач на меня посмотрел и сказал, что мне хирургическое вмешательство не поможет. Мол, те клетки, которые отмирают в мозге, потом восстановятся в другом месте», — рассказала женщина корреспонденту портала «Собеседник».



1 2 3 ... 10 Нина Ургант испытывает серьезные проблемы со здоровьем

Также Нина Николаевна отметила, что в принципе она и не готова к серьезным операционным вмешательствам. «Сейчас, говорят, появился новый, еще более сложный метод. Но я на это не пойду: нужно, чтобы вскрывали голову и копались в мозгах. Не хочу!» — объяснила актриса.