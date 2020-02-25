Израильские врачи отказались оперировать 90-летнюю бабушку Ивана Урганта

В свое время Нина Ургант часто снималась в кино. Однако в 2000-х артистка перестала появляться на экране. Сегодня 90-летняя женщина почти не покидает квартиру.
На данный момент нет конкретного способа излечить этот недуг, хотя специалисты и пытаются применить самые современные методики, чтобы улучшить состояние пациентов.
На днях Ургант дала большое интервью, в котором поведала о состоянии своего здоровья. Женщина призналась, что страдает от невыносимых болей в спине и мечтает, чтобы ей хотя бы немного полегчало.
Также артистка поведала, что внук пытался помочь ей, организовав поездку в специализированный центр в Израиле.
«Ванечка действительно как-то возил меня к профессору, который оперирует пациентов с таким же диагнозом, как у меня. Врач на меня посмотрел и сказал, что мне хирургическое вмешательство не поможет. Мол, те клетки, которые отмирают в мозге, потом восстановятся в другом месте», — рассказала женщина корреспонденту портала «Собеседник».
Также Нина Николаевна отметила, что в принципе она и не готова к серьезным операционным вмешательствам. «Сейчас, говорят, появился новый, еще более сложный метод. Но я на это не пойду: нужно, чтобы вскрывали голову и копались в мозгах. Не хочу!» — объяснила актриса.