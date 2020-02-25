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После новости о разводе Павел Прилучный забрал 7-летнего сына на съемки

В праздничные выходные Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Теперь поклонники особенно внимательно следят за тем, как живут актеры. 
Павел Прилучный, Агата Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце

24 февраля Павел Прилучный и Агата Муцениеце неожиданно для всех объявили, что приняли решение развестись. Знаменитости были в браке более восьми лет.

Актеры не стали вдаваться в подробности своего расставания, лишь уточнив, что их разрыв проходит мирно, без скандалов и обвинений. 

Поклонники до сих пор не верят в грустную новость. Тем более, Павел и Агата всегда любили пошутить на тему расставания, чтобы привлечь к себе внимание. 

Павел Прилучный, Агата Муцениеце
 

Фолловеры активно следят за активностью артистов в соцсетях и засыпают их вопросами о том, как они планируют жить дальше, продадут ли дом и будут ли судиться за опеку над детьми?

Однако знаменитости продолжают хранить молчание и почти не появляются в соцсетях. 

Любопытным поклонникам удалось найти в Инстаграме личный блог 7-летнего сына актеров Тимофея. Судя по нему, вчерашний день мальчик провел вместе с отцом — Прилучный забрал ребенка на съемки своего нового фильма в военной тематике. 

«Сегодня папа был за штурвалом, это было круто», — подписал совместный снимок Тимофей.

Интернет-пользователи буквально атаковали страницу мальчика комментариями по поводу развода его звездных родителей. «Дети будут счастливыми только тогда, кода мама и папа вместе. Очень жаль», «Жалко, что теперь у мальчика появится отчим», — пишут фолловеры ребенку. Что же, остается надеяться, что маленький Тимофей не читает комментарии, и это не ранит его душу.

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25 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото @agataagata, @timofeipriluchnyi/Instagram, Persona Stars
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Павел Прилучный, Агата Муцениеце

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А девочке сил выбраться из многолетнего абъюза.

  • И что плохого, если у ребенка появятся еще 2 близких человека ( новые супруги родителей) если уж случился развод? Полная семья это не жалко - это норма!! Мой муж вырос с отчимом и обожает его.

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