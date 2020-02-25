После новости о разводе Павел Прилучный забрал 7-летнего сына на съемки

24 февраля Павел Прилучный и Агата Муцениеце неожиданно для всех объявили, что приняли решение развестись. Знаменитости были в браке более восьми лет.
Поклонники до сих пор не верят в грустную новость. Тем более, Павел и Агата всегда любили пошутить на тему расставания, чтобы привлечь к себе внимание.
Фолловеры активно следят за активностью артистов в соцсетях и засыпают их вопросами о том, как они планируют жить дальше, продадут ли дом и будут ли судиться за опеку над детьми?
Любопытным поклонникам удалось найти в Инстаграме личный блог 7-летнего сына актеров Тимофея. Судя по нему, вчерашний день мальчик провел вместе с отцом — Прилучный забрал ребенка на съемки своего нового фильма в военной тематике.
«Сегодня папа был за штурвалом, это было круто», — подписал совместный снимок Тимофей.
Интернет-пользователи буквально атаковали страницу мальчика комментариями по поводу развода его звездных родителей. «Дети будут счастливыми только тогда, кода мама и папа вместе. Очень жаль», «Жалко, что теперь у мальчика появится отчим», — пишут фолловеры ребенку. Что же, остается надеяться, что маленький Тимофей не читает комментарии, и это не ранит его душу.