После новости о разводе Павел Прилучный забрал 7-летнего сына на съемки

В праздничные выходные Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Теперь поклонники особенно внимательно следят за тем, как живут актеры.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

24 февраля Павел Прилучный и Агата Муцениеце неожиданно для всех объявили, что приняли решение развестись. Знаменитости были в браке более восьми лет.

Актеры не стали вдаваться в подробности своего расставания, лишь уточнив, что их разрыв проходит мирно, без скандалов и обвинений.

Поклонники до сих пор не верят в грустную новость. Тем более, Павел и Агата всегда любили пошутить на тему расставания, чтобы привлечь к себе внимание.

Фолловеры активно следят за активностью артистов в соцсетях и засыпают их вопросами о том, как они планируют жить дальше, продадут ли дом и будут ли судиться за опеку над детьми?

Однако знаменитости продолжают хранить молчание и почти не появляются в соцсетях.

Любопытным поклонникам удалось найти в Инстаграме личный блог 7-летнего сына актеров Тимофея. Судя по нему, вчерашний день мальчик провел вместе с отцом — Прилучный забрал ребенка на съемки своего нового фильма в военной тематике.



«Сегодня папа был за штурвалом, это было круто», — подписал совместный снимок Тимофей.



1 2 3 ... 10 Павел Прилучный проводит время вместе с сыном

Интернет-пользователи буквально атаковали страницу мальчика комментариями по поводу развода его звездных родителей. «Дети будут счастливыми только тогда, кода мама и папа вместе. Очень жаль», «Жалко, что теперь у мальчика появится отчим», — пишут фолловеры ребенку. Что же, остается надеяться, что маленький Тимофей не читает комментарии, и это не ранит его душу.